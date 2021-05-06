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Носки с сандалями и новая база: стилист рассказала, какую обувь носить этим летом и весной

Новина українською → Четверг 06 мая 2021 08:38
Носки с сандалями и новая база: стилист рассказала, какую обувь носить этим летом и весной Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Обувь занимает далеко не последнее место в списке покупок к новому сезону. Покупка новой пары - дело серйозное, ведь от этого зависит не только удобство передвижения, но и правильно расставленные акценты в образе. Какую обувь носить в теплое время? Стилист предложила топ-6 трендовых вариантов, некоторые из них очень смелые и остромодные.

На странице в Instagram она перечислила обувь, которая будет актуальна в весенне-летнем сезоне 2021.

Всеми любимые кеды. Вбелом цвете они уже давно стали «базой» и чуть ли не основной обувью, которую так удобно носить, отправляясь на прогулку, пикник или в сад за ребенком.

Носки с сандалями и новая база: стилист рассказала, какую обувь носить этим летом и весной

Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Кроссовки — изначально спортивная обувь, но которую мы с вами модернизировали и без которой сейчас сложно представить свой гардероб, сочетая с юбками, платьями и остальными вещами, сочетание которых раньше было под запретом.

Носки с сандалями и новая база: стилист рассказала, какую обувь носить этим летом и весной

Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Лоферы на танкетке и без придадут строгости официальному луку, а повседневный сделают более стильным и модным. Если у вас еще нет лоферов, то стоит приобрести и попробовать новый стиль.

Носки с сандалями и новая база: стилист рассказала, какую обувь носить этим летом и весной

Носки с сандалями и новая база: стилист рассказала, какую обувь носить этим летом и весной

Носки с сандалями и новая база: стилист рассказала, какую обувь носить этим летом и весной

Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Мюли отлично подойдут на тот время, когда уже не холодно, но и не жарко, эта обувь, которая сочетает в себе элегантность и простоту, сделает образ более хрупким и женственным.


Яркие представители цикличной моды — сабо, с помощью которых можно создавать интересные образы.

И еще один очень непривычный тренд — сандали с носочками. Конечно, это непривычно, но смотрится очень свежо, а с помощью носочков можно делать цветовые акценты и необычные колорблоки.

Носки с сандалями и новая база: стилист рассказала, какую обувь носить этим летом и весной

Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Напомним, что ранее стилист Анастасия Амстердам научила правильно расставлять яркие акценты в образе.

Кстати. стилист Зоя Панина указала на ошибки, способные удишевить любой образ.

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