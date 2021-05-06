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Шкарпетки з сандалями і нова база: стиліст розповіла, яке взуття носити цього літа і навесні

Новость на русском → Четвер 06 травня 2021 08:38
Шкарпетки з сандалями і нова база: стиліст розповіла, яке взуття носити цього літа і навесні Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Взуття займає далеко не останнє місце в списку покупок до нового сезону. Купівля нової пари - справа серйозна, адже від цього залежить не тільки зручність пересування, але і правильно розставлені акценти в образі. Яке взуття носити в теплу пору? Стиліст запропонувала топ-6 трендових варіантів, деякі з них дуже сміливі і гостромодні.

На сторінці в Instagram вона перерахувала взуття, яка буде актуальне у весняно-літньому сезоні 2021.

Всіма улюблені кеди. В білому кольорі вони вже давно стали "базою" і мало не основним взуттям, яке так зручно носити, вирушаючи на прогулянку, пікнік або в садок за дитиною.

Шкарпетки з сандалями і нова база: стиліст розповіла, яке взуття носити цього літа і навесні

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Кросівки - спочатку спортивне взуття, але яку ми з вами модернізували і без якого зараз складно уявити свій гардероб, поєднуючи зі спідницями, сукнями та іншими речами, поєднання яких раніше було під забороною.

Шкарпетки з сандалями і нова база: стиліст розповіла, яке взуття носити цього літа і навесні

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Лофери на танкетці і без додадуть суворості офіційному луку, а повсякденний зроблять більш стильним і модним. Якщо у вас ще немає лоферів, то саме час придбати і спробувати новий стиль.

Шкарпетки з сандалями і нова база: стиліст розповіла, яке взуття носити цього літа і навесні

Шкарпетки з сандалями і нова база: стиліст розповіла, яке взуття носити цього літа і навесні

Шкарпетки з сандалями і нова база: стиліст розповіла, яке взуття носити цього літа і навесні

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Мюль відмінно підійдуть на той час, коли вже не холодно, але і не жарко, це взуття, яке поєднує в собі елегантність і простоту, зробить образ більш жіночним.

Яскраві представники циклічної моди — сабо, за допомогою яких можна створювати цікаві образи.

І ще один дуже незвичний тренд — сандалі з носочками. Звичайно, це незвично, але виглядає дуже свіжо, а за допомогою шкарпеток можна робити кольорові акценти і незвичайні колорблоки.

Шкарпетки з сандалями і нова база: стиліст розповіла, яке взуття носити цього літа і навесні

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Нагадаємо, що раніше стиліст Анастасія Амстердам навчила правильно розставляти яскраві акценти в образі.

До слова, стиліст Зоя Паніна вказала на помилки, здатні здешевити будь-який образ.

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