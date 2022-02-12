Объект желания: Jimmy Choo представили коллаборацию с Mugler, и эти туфли захотели все

Кто из девушек не мечтает о лодочках Jimmy Choo? Но теперь есть более вожделенная модель – бренд представил коллаборацию с Mugler. Дом, который славится своими провокационными сексуальными образами, постарался воплотить в моделях все привычные коды. В соединении с безупречными чертами Jimmy Choo получилась буквально обувь мечты.

Новая коллекция, над которой работали креативный директор Mugler Кейси Кэдуолладер и креативный директор Jimmy Choo Сандра Чой, стала воплощением чувственности и гламура.