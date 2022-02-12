Об'єкт бажання: Jimmy Choo представили колаборацію з Mugler, і ці туфлі захотіли всі
Хто з дівчат не мріє про човники Jimmy Choo? Але тепер є більш омріяна модель – бренд представив колаборацію з Mugler. Будинок, який славиться своїми провокаційними сексуальними образами, постарався втілити у моделях усі звичні коди. У поєднанні з бездоганними рисами Jimmy Choo вийшло буквально взуття мрії.
Нова колекція, над якою працювали креативний директор Mugler Кейсі Кедуолладер та креативний директор Jimmy Choo Сандра Чой, стала втіленням чуттєвості та гламуру.
Jimmy Choo привнесли свою звичну лаконічну форму, велику кількість прикрас у вигляді каменів, а також яскравий кислотний зелено-жовтий колір. Який, як ми писали, вже став головним відтінком весняного сезону. А Mugler додали фірмові контрастні смуги, нескінченні шнурівки і драматичні форми.
Представляти новинки Mugler x Jimmy Choo довірили Меган Фокс, Eartheater та іншим відомим моделям.
Колаборація Mugler x Jimmy Choo (фото: instagram.com/jimmychoo)
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