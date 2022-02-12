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Объект желания: Jimmy Choo представили коллаборацию с Mugler, и эти туфли захотели все

Автор: Ольга Турчаникова

Кто из девушек не мечтает о лодочках Jimmy Choo? Но теперь есть более вожделенная модель – бренд представил коллаборацию с Mugler. Дом, который славится своими провокационными сексуальными образами, постарался воплотить в моделях все привычные коды. В соединении с безупречными чертами Jimmy Choo получилась буквально обувь мечты.

Новая коллекция, над которой работали креативный директор Mugler Кейси Кэдуолладер и креативный директор Jimmy Choo Сандра Чой, стала воплощением чувственности и гламура.

Jimmy Choo привнесли свою привычную лаконичную форму, обилие украшений в виде камней, а также яркий кислотный зелено-желтый цвет. Который, как мы писали, уже стал главным оттенком весеннего сезона. А Mugler добавили фирменные контрастные полосы, бесконечные шнуровки и драматичные формы.

Представлять новинки Mugler x Jimmy Choo доверили Меган Фокс, Eartheater и другим известным моделям.

Коллаборация Mugler x Jimmy Choo (фото: instagram.com/jimmychoo)

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