Объект желания: Jimmy Choo представили коллаборацию с Mugler, и эти туфли захотели все

Кто из девушек не мечтает о лодочках Jimmy Choo? Но теперь есть более вожделенная модель – бренд представил коллаборацию с Mugler. Дом, который славится своими провокационными сексуальными образами, постарался воплотить в моделях все привычные коды. В соединении с безупречными чертами Jimmy Choo получилась буквально обувь мечты.
Новая коллекция, над которой работали креативный директор Mugler Кейси Кэдуолладер и креативный директор Jimmy Choo Сандра Чой, стала воплощением чувственности и гламура.
Jimmy Choo привнесли свою привычную лаконичную форму, обилие украшений в виде камней, а также яркий кислотный зелено-желтый цвет. Который, как мы писали, уже стал главным оттенком весеннего сезона. А Mugler добавили фирменные контрастные полосы, бесконечные шнуровки и драматичные формы.
Представлять новинки Mugler x Jimmy Choo доверили Меган Фокс, Eartheater и другим известным моделям.
Коллаборация Mugler x Jimmy Choo (фото: instagram.com/jimmychoo)
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