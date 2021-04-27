Облегающая кожанка - уже не в тренде: какую кожаную куртку стоит выбирать в 2021

Косуха forever! Из года в год кожаная куртка занимает почетное место старейшины в наших весенних гардеробах. Да что кривить душой?! Мы и летом далеко ее не убираем. Основное требование к актуальной косухе - она не должна быть в облипку.

Об этом в своем Instagram рассказала Зоя Панина.

По словам стилиста, длина может быть любой: и короткая, и средняя и длинная модели сейчас актуальны. Цвет может быть не только черным - наоборот, яркие цветные косухи будут особенно актуальными. Также стилист посоветовала отказаться от кричащей блестящей гарнитуры, так как она заметно дешевит образ.

Модели самых актуальных "кожанок" 2021

Минималистичный дизайн - в тренде, а вот "расписные" броские модели лучше обходите стороной в магазинах.

Длина, тут выбирайте по своему усмотрению, в тренде - модели самой разной длины.

Практически единственное жесткое "нет" в этом году - кожаная куртка "в облипку". Куртка должна немного даже свисать.

Разноцветные косухи - на волне популярности.

Кожаная куртка отлично подойдет к любому образу.

Также выбирайте классику, без ярких деталей, помните: кричащая фурнитура дешевит образ.



Какую кожаную куртку выбрать (фото: instagram.com/ya_zoya_)