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Облягаюча шкірянка - вже не в тренді: яку шкіряну куртку варто вибирати в 2021

Новость на русском → Вівторок 27 квітня 2021 19:07
Облягаюча шкірянка - вже не в тренді: яку шкіряну куртку варто вибирати в 2021 Шкіряна куртка - ніби з плеча хлопця - наймодніша (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Косуха forever! З року в рік шкіряна куртка займає почесне місце в наших весняних гардеробах. Та що кривити душею?! Ми і влітку далеко її не прибираємо. Основна вимога до актуальної косухи - вона не повинна бути в облипку.

Про це у своєму Instagram розповіла Зоя Паніна.

За словами стиліста, довжина може бути будь-якою: і коротка, і середня і довга моделі зараз актуальні. Колір може бути не тільки чорним - навпаки, яскраві кольорові косухи будуть особливо актуальними. Також стиліст порадила відмовитися від блискучої гарнітури, бо вона помітно дешевить образ.

Моделі найактуальніших "шкірянок" 2021

Мінімалістичний дизайн - в тренді, а ось "розписні" моделі краще обходьте стороною в магазинах.

Облягаюча шкірянка - вже не в тренді: яку шкіряну куртку варто вибирати в 2021

Довжина, тут вибирайте на свій розсуд, в тренді - моделі найрізноманітнішої довжини.Облягаюча шкірянка - вже не в тренді: яку шкіряну куртку варто вибирати в 2021

Практично єдине жорстке "ні" в цьому році - шкіряна куртка "в обліпку". Куртка повинна трохи навіть звисати.

Облягаюча шкірянка - вже не в тренді: яку шкіряну куртку варто вибирати в 2021

Різнокольорові косухи - на хвилі популярності.Облягаюча шкірянка - вже не в тренді: яку шкіряну куртку варто вибирати в 2021

Облягаюча шкірянка - вже не в тренді: яку шкіряну куртку варто вибирати в 2021

Шкіряна куртка відмінно підійде до будь-якого образу.

Облягаюча шкірянка - вже не в тренді: яку шкіряну куртку варто вибирати в 2021

Також вибирайте класику, без яскравих деталей, пам'ятайте: занадто яскрава фурнітура дешевить образ. Облягаюча шкірянка - вже не в тренді: яку шкіряну куртку варто вибирати в 2021

Яку шкіряну куртку вибрати (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Читайте також: які топи будуть в тренді влітку 2021? Від тільняшки до топа а-ля бабусина кофта.

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