В облегающих джинсах и блейзере: 56-летняя Моника Беллуччи покорила стройной фигурой

Моника одета в узкие джинсы классического кроя, белый топ, а также черный блейзер. Волосы звезде собрали в дерзкую, слегка растрепанную, укладку с собранными на затылке волосами и выпущенными у лица прядями. Макияж визажисты выполнили с акцентом на глаза: коричневые smoky отлично сочетаются с цветотипом одной из самых знаменитых красавиц в мире. Моника выглядит невероятно молодой и необычайно стройной.

Новое фото Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

"Вау", "Божественная", "Самая красивая всегда", "Нереальная", "По-прежнему лучшая", - принялись писать ей фолловеры. Напомним, серия фото для известного ювелирного бренда уже давно гуляет по сети, вызывая массу восторгов от преданных фанатов популярной актрисы.

На днях фурор в сети произвела и 16-летняя дочь Моники Беллуччи, которую она родила в браке с Венсаном Касселем. Девушка снялась для очередной глянцевой обложки, восхитив своей удивительной юной красотой.