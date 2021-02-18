В облягаючих джинсах і блейзері: 56-річна Моніка Беллуччі підкорила стрункою фігурою

Моніка одягнена у вузькі джинси класичного крою, білий топ, а також чорний блейзер. Волосся зірці зібрали в зухвалу, злегка розпатлану, укладку з зібраним на потилиці волоссям і випущеними біля обличчя пасмами. Макіяж візажисти виконали з акцентом на очі: коричневі smoky відмінно поєднуються з кольоротипом однієїз найбільш знаменитих красунь у світі. Моніка виглядає неймовірно молодою і надзвичайно стрункою.

Нове фото Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

"Вау", "Божественна", "Найкрасивіша завжди", "Нереальна", "Як і раніше краща", - заходилися писати їй фолловери. Нагадаємо, серія фото для відомого ювелірного бренду вже давно гуляє по мережі, викликаючи масу захоплень від відданих фанатів популярної актриси.

На днях фурор в мережі справила і 16-річна дочка Моніки Беллуччі, яку вона народила у шлюбі з Венсаном Касселем. Дівчина знялася для чергового глянцевого обкладинки, захопивши своєю дивовижною вродою.