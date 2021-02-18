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В облягаючих джинсах і блейзері: 56-річна Моніка Беллуччі підкорила стрункою фігурою

Автор: Lite

Моніка Беллуччі продовжує показувати спокусливі образи з нової зйомки для Cartier. Цього разу 56-річна актриса приміряла стильний кежуал-аутфіт, який просто підірвав мережу.

Своїми фото діва італійського кіно поділилася з послідовувачами у себе в Instagram-блозі.

Моніка одягнена у вузькі джинси класичного крою, білий топ, а також чорний блейзер. Волосся зірці зібрали в зухвалу, злегка розпатлану, укладку з зібраним на потилиці волоссям і випущеними біля обличчя пасмами. Макіяж візажисти виконали з акцентом на очі: коричневі smoky відмінно поєднуються з кольоротипом однієїз найбільш знаменитих красунь у світі. Моніка виглядає неймовірно молодою і надзвичайно стрункою.

Нове фото Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

"Вау", "Божественна", "Найкрасивіша завжди", "Нереальна", "Як і раніше краща", - заходилися писати їй фолловери. Нагадаємо, серія фото для відомого ювелірного бренду вже давно гуляє по мережі, викликаючи масу захоплень від відданих фанатів популярної актриси.

На днях фурор в мережі справила і 16-річна дочка Моніки Беллуччі, яку вона народила у шлюбі з Венсаном Касселем. Дівчина знялася для чергового глянцевого обкладинки, захопивши своєю дивовижною вродою.

Новими фото не так давно порадувала і молода дружина Венсана Касселя, 23-річна Тіна Кунакі.

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Новини України Тина КунакиВенсан КассельМоника Беллуччи
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