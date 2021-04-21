Это все испортит: стилист рассказала, как не нужно одеваться девушкам плюс-сайз

Татьяна призналась, что когда искала картинки для примеров, из серии "как это делать правильно", нашла больше неудачных примеров. И они натолкнули ее на мысль рассказать и показать, как не стоит делать.

Стилист понадеялась, что этот пост поможет изгнать антипримеры при ближайшем разборе гардероба: своего, мамы, подруги - ситуации бывают разные.⁣⁣⠀⁣⠀

"Что греха таить, удачных примеров мало, а вот "антипримеров" - вагон и маленькая тележка", - написала Волкова.

Татьяна Волкова (фото: instagram.com/tatvolkova)

Как не стоит одеваться девушкам плюс-сайз (и не только им)

- Неактуальный крой, "веселенькая" расцветка.

- Слишком обтягивающие брюки.

- "Интересненькие" блузы

- Сложная верхняя одежда.

- Юбки сложных фасонов.

- Морально устаревшие платья.

- Футболки с нелепыми принтами.

Уберегите себя, подругу или маму от "невыгодных" образов (фото: instagram.com/tatvolkova)