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Это все испортит: стилист рассказала, как не нужно одеваться девушкам плюс-сайз

Автор: Татьяна Турчаникова

Составление образа - дело тонкое, как для размера плюс-сайз, так и для других размеров. Хорошо, что есть примеры, как точно не надо одеваться, если хочется выглядеть стильно и современно. Так проще понять, как надо.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.

Татьяна призналась, что когда искала картинки для примеров, из серии "как это делать правильно", нашла больше неудачных примеров. И они натолкнули ее на мысль рассказать и показать, как не стоит делать.

Стилист понадеялась, что этот пост поможет изгнать антипримеры при ближайшем разборе гардероба: своего, мамы, подруги - ситуации бывают разные.⁣⁣⠀⁣⠀

"Что греха таить, удачных примеров мало, а вот "антипримеров" - вагон и маленькая тележка", - написала Волкова.

Татьяна Волкова (фото: instagram.com/tatvolkova)

Как не стоит одеваться девушкам плюс-сайз (и не только им)

- Неактуальный крой, "веселенькая" расцветка.

- Слишком обтягивающие брюки.

- "Интересненькие" блузы

- Сложная верхняя одежда.

- Юбки сложных фасонов.

- Морально устаревшие платья.

- Футболки с нелепыми принтами.

Уберегите себя, подругу или маму от "невыгодных" образов (фото: instagram.com/tatvolkova)

Напомним, Андре Тан рассказал, как составить базовый гардероб, чтобы вообще забыть о такой проблеме, как "что надеть".

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