Це все зіпсує: стиліст розповіла, як не варто одягатися дівчатам плюс-сайз

Складання образу - справа тонка, як для розміру плюс-сайз, так і для інших розмірів. Добре, що є приклади, як точно не треба одягатися, якщо хочеться виглядати стильно і сучасно. Так простіше зрозуміти, як треба.
Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.
Тетяна зізналася, що коли шукала картинки для прикладів, із серії "як це робити правильно", знайшла більше невдалих прикладів. І вони наштовхнули її на думку розповісти і показати, як не варто робити.
Стиліст сподівалася, що цей пост допоможе вигнати антиприклади при найближчому розборі гардероба: свого, мами, подруги - ситуації бувають різні.
"Що гріха таїти, вдалих прикладів мало, а ось "антиприкладів" - вагон і маленький візок", - написала Волкова.
- Неактуальний крій, "веселеньке" забарвлення.
- Занадто обтягуючі штани.
- "Цікавенькі" блузи
- Спідниці складних фасонів.
- Морально застарілі сукні.
- Футболки з безглуздими принтами.
Вбережіть себе, подругу або маму від "невигідних" образів (фото: instagram.com/tatvolkova)
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