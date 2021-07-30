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Не на один сезон: стилист показала вещи лета 2021, которые не скоро выйдут из трендов

Новина українською →
Пятница 30 июля 2021 09:09
Не на один сезон: стилист показала вещи лета 2021, которые не скоро выйдут из трендов Эти вещи вам точно еще пригодятся! (фото: instagram.com/birgitkos)
Автор: Татьяна Турчаникова

Каждое лето в магазинах появляются различные новинки. Некоторые из них - всего на один сезон, другие же могут служить не один год.

Стилист Юлия Литвинова в своем Instagram показала несколько предметов одежды, которые объединяет одно - они не на один год.

Одни из этих вещей являются очень модными этим летом и будут актуальны позже, а другие можно назвать уже классикой, без которой сейчас просто никуда.

Летом я советую обращать внимание на натуральные ткани, такие, как лен, хлопок, шелк, потому что в них коже намного комфортней дышать.

Я хочу поделиться интересным наблюдением: лен - единственный материал, который обладает практически чудесным свойством - в жаркую погоду он охлаждает, а в холодную активно согревает.

Не на один сезон: стилист показала вещи лета 2021, которые не скоро выйдут из трендовЕсть вещи, которые будут в стиле всегда (фото: instagram.com/birgitkos)

В этом на пляж нельзя: стилист показала, какие купальники и панамки уже - антитренд

Какие вещи прослужат не один сезон

  • Свободные шорты: практически, часть базового гардероба на все времена.

Не на один сезон: стилист показала вещи лета 2021, которые не скоро выйдут из трендов

  • Сочное мини-платье: минимум деталей, насыщенный цвет.

Не на один сезон: стилист показала вещи лета 2021, которые не скоро выйдут из трендов

  • Рубашка-оверсайз будет с нами еще много лет.

Не на один сезон: стилист показала вещи лета 2021, которые не скоро выйдут из трендов

  • Платье-парашют: хоть мини, хоть макси!

Не на один сезон: стилист показала вещи лета 2021, которые не скоро выйдут из трендов

  • Сарафан-разлетайка: еще одна вариация предыдущего парашюта, но без рукавов.

Не на один сезон: стилист показала вещи лета 2021, которые не скоро выйдут из трендов

Давно вышло из моды: стилист назвала топ вещей, от которых надо срочно избавиться

  • Платья-рубашки не собираются покидать стильные подборки.

​​​​​​​Не на один сезон: стилист показала вещи лета 2021, которые не скоро выйдут из трендов

Не сомневайтесь: эти вещи прослужат не один сезон (фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s/)

Раньше стилист рассказала, как выглядеть на миллион.

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