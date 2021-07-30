Не на один сезон: стиліст показала речі літа 2021, які не скоро вийдуть із трендів

Щоліта в магазинах з'являються різні новинки. Деякі з них - всього на один сезон, інші ж можуть служити не один рік.

Стиліст Юлія Литвинова у своєму Instagram показала кілька предметів одягу, які об'єднує одне - вони не на один рік.

Одні з цих речей є дуже модними цього літа і будуть актуальні пізніше, а інші можна назвати вже класикою, без якої зараз просто нікуди.

Влітку я раджу звертати увагу на натуральні тканини, такі, як льон, бавовна, шовк, тому що в них шкірі набагато комфортніше дихати.

Я хочу поділитися цікавим спостереженням: льон - єдиний матеріал, який володіє практично чудовим властивістю - в жарку погоду він охолоджує, а в холодну активно зігріває.

Є речі, які будуть в стилі завжди (фото: instagram.com/birgitkos)

У цьому на пляж не можна: стиліст показала, які купальники і панамки вже - антитренд

Які речі прослужать не один сезон

Вільні шорти: практично, частина базового гардероба на всі часи.

Соковите міні-плаття: мінімум деталей, насичений колір.

Сорочка-оверсайз буде з нами ще багато років.

Сукня-парашут: хоч міні, хоч максі!

Сарафан-разлітайка: ще одна варіація попереднього парашута, але без рукавів.

Давно вийшло з моди: стиліст назвала топ речей, від яких треба терміново позбутися

Сукні-сорочки не збираються залишати стильні добірки.

Не сумнівайтеся: ці речі прослужать не один сезон (фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s/)