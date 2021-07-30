Не на один сезон: стилист показала вещи лета 2021, которые не скоро выйдут из трендов

Каждое лето в магазинах появляются различные новинки. Некоторые из них - всего на один сезон, другие же могут служить не один год.
Стилист Юлия Литвинова в своем Instagram показала несколько предметов одежды, которые объединяет одно - они не на один год.
Одни из этих вещей являются очень модными этим летом и будут актуальны позже, а другие можно назвать уже классикой, без которой сейчас просто никуда.
Летом я советую обращать внимание на натуральные ткани, такие, как лен, хлопок, шелк, потому что в них коже намного комфортней дышать.
Я хочу поделиться интересным наблюдением: лен - единственный материал, который обладает практически чудесным свойством - в жаркую погоду он охлаждает, а в холодную активно согревает.
В этом на пляж нельзя: стилист показала, какие купальники и панамки уже - антитренд
Свободные шорты: практически, часть базового гардероба на все времена.
Давно вышло из моды: стилист назвала топ вещей, от которых надо срочно избавиться
Не сомневайтесь: эти вещи прослужат не один сезон (фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s/)
Раньше стилист рассказала, как выглядеть на миллион.