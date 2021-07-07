UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На одно плечо и с оборками: Ева Лонгория демонстрирует 10 модных вариантов бикини

Автор: RBC.UA

Ева Лонгория решила оригинально отметить День бикини. Звезда создала галерею, в которой собрала сразу 10 актуальных вариантов купальников. Вдохновляемся!

Горячие образы 46-летняя знаменитость опубликовала в своем блоге.

Ева Лонгория обожает раздельные варианты купальников - в них удобно загорать. А к тому же такие модели помогают показать, в какой отличной форме находится актриса. Расцветки Ева предпочитает самые разнообразные: от белого, который подчеркнет золотистый оттенок кожи, до розового, который сейчас в тренде. Еще один интересный вариант - бежевый купальник, что создает иллюзию оголенного тела. И отличный выбор для брюнеток - красное бикини.

Также Ева не забыла о трендовой модели на одно плечо. А для тех, кто хочет зрительно сделать грудь боле объемной, подойдет лиф с оборками. А если уж брать сплошной купальник, то только с соблазнительным вырезом на спине или внушительным декольте, уверена знойная мамочка. Берем на заметку!

Ева Лонгория сделала актуальную подборку (фото: instagram.com/evalongoria)

Ранее звезда также показала стильный образ на выход для жаркого лета.

Читайте LITE в Google News
Ева Лонгорияактрисафигурапляжплавание