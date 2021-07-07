На одне плече і з оборками: Єва Лонгорія демонструє 10 модних варіантів бікіні

Єва Лонгорія вирішила оригінально відзначити День бікіні. Зірка створила галерею, в якій зібрала відразу 10 актуальних варіантів купальників. Надихаємося!
Гарячі образи 46-річна знаменитість опублікувала у своєму блозі.
Єва Лонгорія обожнює роздільні варіанти купальників - в них зручно засмагати. А до того ж такі моделі допомагають показати, у якій відмінній формі знаходиться актриса. Забарвлення Єва обирає найрізноманітніші: від білого, який підкреслить золотистий відтінок шкіри, до рожевого, який зараз в тренді. Ще один цікавий варіант - бежевий купальник, що створює ілюзію оголеного тіла. І відмінний вибір для брюнеток - червоне бікіні.
Також Єва не забула про трендову модель на одне плече. А для тих, хто хоче візуально зробити груди більш об'ємними, підійде ліф з оборками. А якщо вже брати суцільний купальник, то тільки зі спокусливим вирізом на спині або значним декольте, впевнена спекотна матуся. Беремо до уваги!
Раніше зірка також показала стильний образ на вихід для спекотного літа.