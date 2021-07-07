RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На одне плече і з оборками: Єва Лонгорія демонструє 10 модних варіантів бікіні

Автор: RBC.UA

Єва Лонгорія вирішила оригінально відзначити День бікіні. Зірка створила галерею, в якій зібрала відразу 10 актуальних варіантів купальників. Надихаємося!

Гарячі образи 46-річна знаменитість опублікувала у своєму блозі.

Єва Лонгорія обожнює роздільні варіанти купальників - в них зручно засмагати. А до того ж такі моделі допомагають показати, у якій відмінній формі знаходиться актриса. Забарвлення Єва обирає найрізноманітніші: від білого, який підкреслить золотистий відтінок шкіри, до рожевого, який зараз в тренді. Ще один цікавий варіант - бежевий купальник, що створює ілюзію оголеного тіла. І відмінний вибір для брюнеток - червоне бікіні.

Також Єва не забула про трендову модель на одне плече. А для тих, хто хоче візуально зробити груди більш об'ємними, підійде ліф з оборками. А якщо вже брати суцільний купальник, то тільки зі спокусливим вирізом на спині або значним декольте, впевнена спекотна матуся. Беремо до уваги!

Єва Лонгорія зробила актуальну добірку (фото: instagram.com/evalongoria)

Раніше зірка також показала стильний образ на вихід для спекотного літа.

Читайте LITE в Google News
Єва Лонгоріяактрисафигурапляжплавание