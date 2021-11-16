Омбре и подводка: стилист показала, как красить губы в осенне-зимнем сезоне

Если есть тренды на прически и на макияж глаз, то есть тренды и на макияж губ! Будь то подводка из 90-х, которую вернули сестры Кардашьян, или максимально естественные цвета блесков, чтобы оставаться на волне в этом сезоне, достаточно присмотреться к тенденциям макияжа в соцсетях.
Стилист Файила Кадырова в своем Instagram рассказала, какие тенденции в макияже губ ждут нас в осенне-зимний период 2021-2022.
В тренде - натуральные оттенки (фото: instagram.com/hoskelsa)
Тренды в макияже губ (фото: instagram.com/faila_spb)
Раньше стилист показала топ-6 платьев, которые никогда не выйдут из моды.