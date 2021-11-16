Омбре і підводка: стиліст показала, як фарбувати губи в осінньо-зимовому сезоні

Якщо є тренди на зачіски і на макіяж очей, то мають бути і тренди на макіяж губ! Будь то підводка з 90-х, яку повернули сестри Кардашьян, або максимально природні кольори блисків, щоб залишатися на хвилі в цьому сезоні, досить придивитися до тенденцій макіяжу в соцмережах.
Стиліст Файіла Кадирова у своєму Instagram розповіла, які тенденції в макіяжі губ чекають нас в осінньо-зимовий період 2021-2022.
В тренді - натуральні відтінки (фото: instagram.com/hoskelsa)
Основні тренди в макіяжі губ осінь-зима 2021-2022
Шоколадний макіяж вимагає помади в бежево-шоколадній гамі (матове покриття).
Ефект вологих губ - спадщина літнього вологого макіяжу.
Макіяж без макіяжу - тренд останніх років, включає в себе максимально природний відтінок помади (в тон ваших губ).
Активна підводка губ - make up 90-х, повернутий сестрами Кардашьян, як і раніше, з нами.
Легкий ефект омбре - ніякого драматичного переходу від темного до світлого, покриття має бути максимально природнім.
Всі відтінки винного - класика осінньо-зимового сезону.
Тренди в макіяжі губ (фото: instagram.com/faila_spb)