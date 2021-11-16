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Омбре і підводка: стиліст показала, як фарбувати губи в осінньо-зимовому сезоні

Автор: Тетяна Турчанікова

Якщо є тренди на зачіски і на макіяж очей, то мають бути і тренди на макіяж губ! Будь то підводка з 90-х, яку повернули сестри Кардашьян, або максимально природні кольори блисків, щоб залишатися на хвилі в цьому сезоні, досить придивитися до тенденцій макіяжу в соцмережах.

Стиліст Файіла Кадирова у своєму Instagram розповіла, які тенденції в макіяжі губ чекають нас в осінньо-зимовий період 2021-2022.

В тренді - натуральні відтінки (фото: instagram.com/hoskelsa)

Основні тренди в макіяжі губ осінь-зима 2021-2022

  • Шоколадний макіяж вимагає помади в бежево-шоколадній гамі (матове покриття).

  • Ефект вологих губ - спадщина літнього вологого макіяжу.

  • Макіяж без макіяжу - тренд останніх років, включає в себе максимально природний відтінок помади (в тон ваших губ).

  • Активна підводка губ - make up 90-х, повернутий сестрами Кардашьян, як і раніше, з нами.

  • Легкий ефект омбре - ніякого драматичного переходу від темного до світлого, покриття має бути максимально природнім.

  • Всі відтінки винного - класика осінньо-зимового сезону.

Тренди в макіяжі губ (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст показала топ-6 суконь, які ніколи не вийдуть з моди.

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