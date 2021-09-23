Ослепительна: Кейт Миддлтон взорвала сеть роскошным образом total white

На днях супруга принца Уильяма провела встречу, в рамках которой хотела поблагодарить всех, кто помог воплотить в жизнь ее фотопроект Hold Still. Как известно, она давно увлекается фотосъемкой и регулярно привлекает к своей деятельности талантливых мастеров.

Кейт Миддлтон на встрече (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

"Спасибо блестящим партнерам, которые сделали Hold Still реальностью! На то, чтобы лично собрать всех, кто стоял за этим невероятным проектом, потребовалось много времени, но сегодня мы, наконец, справились с этим. Идея Hold Still 2020 возникла в самом начале пандемии и была направлена на объединение людей и сообществ с использованием удивительной силы фотографии… Особая благодарность должна быть выражена тысячам людей по всей стране, которые нашли время, чтобы поделиться своим опытом изоляции. Без них проект действительно был бы невозможен".

Чтобы отметить столь важное событие, был устроен прием, на котором Кейт блеснула безупречным вкусом. Герцогиня Кембриджская надела изысканный белый жакет с поясом на талии, а также плиссированную юбку миди от бренда Self Portrait. Образ, который иконе стиля обошелся в 500 долларов, дополнили серьги с жемчугом и тонкая цепочка с кулоном. Кейт выглядела очаровательно, в который раз заставив фолловеров писать восхищенные комментарии.