Сліпуча: Кейт Міддлтон підірвала мережу розкішним образом total white

Днями дружина принца Уільяма провела зустріч, в рамках якої хотіла подякувати всім, хто допоміг втілити в життя її фотопроект Hold Still. Як відомо, вона давно захоплюється фотозйомкою і регулярно залучає до своєї діяльності талановитих майстрів.

Кейт Міддлтон на зустрічі (фото :instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

"Спасибі блискучим партнерам, які зробили Hold Still реальністю! На те, щоб особисто зібрати всіх, хто стояв за цим неймовірним проектом, знадобилося багато часу, але сьогодні ми, нарешті, впоралися з цим. Ідея Hold Still 2020 виникла на самому початку пандемії і була спрямована на об'єднання людей і спільнот з використанням дивовижної сили фотографії... Особлива подяка повинна бути виражена тисячам людей по всій країні, які знайшли час, щоб поділитися своїм досвідом ізоляції. Без них проект дійсно був би неможливий".

Щоб відзначити таку важливу подію, був влаштований прийом, на якому Кейт блиснула бездоганним смаком. Герцогиня Кембриджська одягла вишуканий білий жакет з поясом на талії, а також плісировану спідницю міді від бренду Self Portrait. Образ, який іконі стилю обійшовся в 500 доларів, доповнили сережки з перлами і тонкий ланцюжок з кулоном. Кейт виглядала чарівно, вкотре змусивши фоловерів писати захоплені коментарі.