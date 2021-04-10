Основные правила дресс-кода: Андре Тан дал 5 лайфхаков, как всегда выглядеть стильно

"Полюбите себя. Никогда не покупайте вещь с целью скрыть то, что вы ненавидите в себе. В вашем гардеробе должны быть вещи, которые подчеркивают ваши лучшие стороны!", - написал Тан.

Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

Андре напомнил, что фактура каждого человека - потрясающа, хотя бы только потому, что она - уникальна!

"А в вопросах коррекции фигуры поможет книга Гок Ван "Как великолепно выглядеть в одежде и без", - посоветовал Андре.

"Держите свой гардероб в порядке. Поверьте, пока в вашем гардеробе пылится юбка, которую вы надевали на школьные дискотеки, а в шкафу ваши колготки вперемешку с носками мужа, ни о каком стиле не может быть и речи. Слышали знаменитую фразу Вивьен Вествуд "Выбирайте вещи с умом, покупайте их редко и носите долго"?, - написал Андре.

Книжные мастхевы, которые рекомендует дизайнер: Мари Кондо "Магическая уборка" и Аннушка Риз "Умный гардероб".

"Освойте основные правила дресс-кода. Не воспринимайте это как перечень запретов! Дресс-код - это путеводитель и, в первую очередь, кодекс моды. Чтобы чувствовать себя комфортно и подбирать луки "к месту", ознакомьтесь с книгой Наталии Найденской "Библия стиля", - советует дизайнер.

Тренируйте насмотренность, очередной пункт от Андре. Дизайнер советует наблюдать, что носят обычные прохожие Парижа, Нью-Йорка и Милана.

"Очень вдохновляет! Также советую подписаться на инстаграмы трендсеттеров нашего времени: @haileybieber @rosiehw @victoriabeckham. Вы точно заметите фишки, которые захочется повторить", - пообещал Тан.

Инвестируйте в себя, подытожил Андре и порекомендовал записаться на курсы стилистов, если к этому лежит душа.