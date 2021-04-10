Основні правила дрес-коду: Андре Тан дав 5 лайфхаків, як завжди виглядати стильно

"Полюбіть себе. Ніколи не купуйте річ з метою приховати те, що ви ненавидите в собі. У вашому гардеробі повинні бути речі, які підкреслюють ваші кращі сторони!", - написав Тан.

Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

Андре нагадав, що фактура кожної людини - приголомшлива, хоча б тільки тому, що вона - унікальна!

"А в питаннях корекції фігури допоможе книга Гок Ван "Як чудово виглядати в одязі і без", - порадив Андре.

"Тримайте свій гардероб в порядку. Повірте, поки у вашому гардеробі припадає пилом спідниця, яку ви одягали на шкільні дискотеки, а в шафі ваші колготки упереміш зі шкарпетками чоловіка, ні про якому стилі не може бути й мови. Чули знамениту фразу Вів'єн Вествуд "Вибирайте речі з розумом, купуйте їх рідко і носіть довго"?, - написав Андре.

Книжкові мастхеви, які рекомендує дизайнер: Марі Кондо "Магічна прибирання" і Аннушка Різ "Розумний гардероб".

"Освойте основні правила дрес-коду. Не сприймайте це як перелік заборон! Дрес-код - це путівник і, в першу чергу, кодекс моди. Щоб відчувати себе комфортно і підбирати луки "до місця", ознайомтеся з книгою Наталії Найденской "Біблія стилю", - радить дизайнер.

Тренуйте надивленість, черговий пункт від Андре. Дизайнер радить спостерігати, що носять звичайні перехожі Парижа, Нью-Йорка і Мілана.

"Дуже надихає! Також раджу підписатися на інстіграми трендсеттерів нашого часу: @haileybieber @rosiehw @victoriabeckham. Ви точно помітите фішки, які захочеться повторити", - пообіцяв Тан.

Інвестуйте в себе, підсумував Андре і порекомендував записатися на курси стилістів, якщо до цього лежить душа.