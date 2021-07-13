Остерегайтесь неактуальных фасонов: Андре Тан рассказал, как носить лен летом 2021

Лен - идеальный материал для летнего гардероба: натуральный, дышащий, экологически чистый, да еще и мнется благородно. Но смотреться в нем вы всегда будете дорого за недорого!
Традиционно лен окрашивается в близкие к его естественному цвету тона. А в тренде как раз светлые оттенки - канареечный, все оттенки голубого, цвет Барби.
Об этом в своем Instagram рассказал украинский дизайнер Андре Тан.
Да, нечего греха таить - натуральные ткани сильно мнутся. Но теперь итальянская небрежность снова в моде. И те люди, которые разбираются в натуральных тканях, только оценят ваш стиль.
Чтобы льняные вещи действительно прослужили вам долго, за ними необходимо правильно ухаживать (фото: instagram.com/andre_tan_official/)
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Лучше всего лен стирать вручную. Выбирайте деликатные средства или порошок для детских вещей. Под воздействием высоких температур краситель может отторгаться, и изделие линяет. Также важно хорошо прополоскать лен после стирки.
Сушить льняные вещи рекомендуется в горизонтальном положении на открытом воздухе, вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей. В противном случае изделие может сесть.
Лучше делать это, пока вещь еще немного влажная, выбирая при этом температуру не более 200 градусов (с увлажнением). Чтобы лен приобрел прежний блеск, гладить его стоит с лицевой стороны.
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