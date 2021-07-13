Остерігайтеся неактуальних фасонів: Андре Тан розповів, як носити льон влітку 2021

Льон - ідеальний матеріал для літнього гардеробу: натуральний, дихаючий, екологічно чистий, та ще й мнеться благородно. Але виглядати в ньому ви завжди будете дорого за недорого!
Традиційно льон забарвлюється в близькі до його природного кольору тони. А в тренді якраз світлі відтінки - канарковий, всі відтінки блакитного, колір Барбі.
Про це у своєму Instagram розповів український дизайнер Андре Тан.
Так, нічого гріха таїти - натуральні тканини сильно мнуться. Але тепер італійська недбалість знову в моді. І ті люди, які розбираються в натуральних тканинах, тільки оцінять ваш стиль.
Щоб лляні речі дійсно прослужили вам довго, за ними необхідно правильно доглядати (фото: instagram.com/andre_tan_official/)
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Найкраще льон прати вручну. Вибирайте делікатні засоби або порошок для дитячих речей. Під впливом високих температур барвник може відторгатися - і виріб линяє. Також важливо добре прополоскати льон після прання.
Сушити лляні речі рекомендується в горизонтальному положенні на відкритому повітрі, далеко від опалювальних приладів і прямих сонячних променів. В іншому випадку виріб може сісти.
Краще робити це, поки річ ще трохи волога, вибираючи при цьому температуру не більше 200 градусів (зі зволоженням). Щоб льон придбав колишній блиск, гладити його варто з лицьового боку.
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