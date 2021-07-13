Остерігайтеся неактуальних фасонів: Андре Тан розповів, як носити льон влітку 2021

Так, нічого гріха таїти - натуральні тканини сильно мнуться. Але тепер італійська недбалість знову в моді. І ті люди, які розбираються в натуральних тканинах, тільки оцінять ваш стиль.

У цьому сезоні без лляної сукні ви просто не маєте права виходити з дому! Моделі з об'ємним рукавом в тренді, тільки остерігайтеся неактуальних фасонів.

Лляний костюм - хіт літа. Вибирайте варіант з брюками палаццо на гумці з укороченим жакетом / мікротренчем. Важливо в такому варіанті тримати баланс, щоб не перетворитися в безформний мішок. Позначте талію. Наприклад, під жакет надіньте топ на тонких бретельках і заправте його в штани.

Також зверніть увагу на комбінезони з кюлотами (укорочений варіант також можливий) або широкими штанинами. Хітяра -підперезати талію поясною сумкою або бабанкою. Стильно і зручно!

На зміну джинсовим шортам приходять лляні бермуди. Завдяки їм ваші ніжки стануть олівцями в склянці, обіцяю! Доповнюйте ці шорти білою футболкою, трикотажним топом або строкатим кардиганом.

Щоб лляні речі дійсно прослужили вам довго, за ними необхідно правильно доглядати (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

Андре Тан показав топ стильних образів на літо на прикладі головної it-girl Голлівуду Хайлі Бібер

Чим прати льон?

Найкраще льон прати вручну. Вибирайте делікатні засоби або порошок для дитячих речей. Під впливом високих температур барвник може відторгатися - і виріб линяє. Також важливо добре прополоскати льон після прання.

Як сушити льон?

Сушити лляні речі рекомендується в горизонтальному положенні на відкритому повітрі, далеко від опалювальних приладів і прямих сонячних променів. В іншому випадку виріб може сісти.

Як гладити льон?

Краще робити це, поки річ ще трохи волога, вибираючи при цьому температуру не більше 200 градусів (зі зволоженням). Щоб льон придбав колишній блиск, гладити його варто з лицьового боку.