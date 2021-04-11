Откажитесь от ненужных покупок: Андре Тан показал, какие базовые сумки и обувь стоит выбирать

Андре предложил свой список базовых сумок и обуви и показал на примерах, какие модели стоит выбирать.

Дизайнер предупредил, все вещи из его списков должны быть в нейтральных оттенках: черный, серый, белый, молочный, шоколадный, оттенки коричневого.

Базовые сумки

"Эту троицу я называю "и в пир, и в мир, и к добрым людям": шоппер, клатч и кросс-боди. Почему?

В шоппер влезет и ноутбук, и бутерброд - идеальный спутник для походов на работу или поездок за город на выходные.

Клатч - сумка без ручек для вечерних выходов в ресторан или на свадьбу подруги.

Кросс-боди должна быть среднего размера, структурирована (держащая форму) и обязательно с длинным ремнем, который позволит носить ее и как на плече, так и через плечо", - рассказал Андре.

Базовая обувь

"Сколько в вашем гардеробе должно быть обуви? Дорогие, как можно больше. Новые туфли - как лекарство! А на лекарствах не экономят. Предлагаю базовый список, без которого никуда", - посоветовал Андре