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Відмовтеся від непотрібних покупок: Андре Тан показав, які базові сумки та взуття варто вибирати

Автор: Lite

Велика кількість трендової взуття або сумок - це, звичайно, добре, але важливо ще, щоб усі моделі були стильними, базовими і могли служити вам довгі роки.

Про це у своєму Instagram розповів український дизайнер Андре Тан.

Андре запропонував свій список базових сумок і взуття і показав на прикладах, які моделі варто вибирати.

Дизайнер попередив, всі речі з його списків повинні бути в нейтральних кольорах: чорний, сірий, білий, молочний, шоколадний, відтінки коричневого.

Базові сумки

"Цю трійцю я називаю "і в бенкет, і в світ, і до добрих людей": шоппер, клатч і крос-боді. Чому?

У шоппер влізе і ноутбук, і бутерброд - ідеальний супутник для походів на роботу або поїздок за місто на вихідні.

Клатч - сумка без ручок для вечірніх виходів в ресторан або на весілля подруги.

Крос-боді має бути середнього розміру, структурована (тримає форму) і обов'язково з довгим ременем, який дозволить носити її і як на плечі, так і через плече", - розповів Андре.

Базове взуття

"Скільки у вашому гардеробі має бути взуття? Дорогі, як можна більше. Нові туфлі - як ліки! А на ліках не економлять. Пропоную базовий перелік, без якого нікуди", - порадив Андре.

  • Човники. І на роботу, і на вечерю в ресторан. Каблук від 5 до 10 см. Вибирайте саме бежеві! Вони підходять під усе.
  • Босоніжки. Вибирайте для бази моделі з тонкими ремінцями. Але якщо не любите відкривати пальці - придивіться до моделі "Мері Джейн".
  • Кросівки / кеди / снікерси. Обов'язково світлі! І знайдіть баланс між зручністю і жіночністю.
  • Босоніжки (на підборах 3 см) / сандалі.
  • Лофери / оксфорди / монки / дербі / броги.
  • Челсі / мілітарі.
  • Ботильйони / чоботи / черевики.

Нагадаємо, Андре Тан розповів, які речі потрібні для базового гардероба: питання "що надіти" зникне!

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Новини України Андре Танстильобувь
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