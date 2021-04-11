Відмовтеся від непотрібних покупок: Андре Тан показав, які базові сумки та взуття варто вибирати

Андре запропонував свій список базових сумок і взуття і показав на прикладах, які моделі варто вибирати.

Дизайнер попередив, всі речі з його списків повинні бути в нейтральних кольорах: чорний, сірий, білий, молочний, шоколадний, відтінки коричневого.

Базові сумки

"Цю трійцю я називаю "і в бенкет, і в світ, і до добрих людей": шоппер, клатч і крос-боді. Чому?

У шоппер влізе і ноутбук, і бутерброд - ідеальний супутник для походів на роботу або поїздок за місто на вихідні.

Клатч - сумка без ручок для вечірніх виходів в ресторан або на весілля подруги.

Крос-боді має бути середнього розміру, структурована (тримає форму) і обов'язково з довгим ременем, який дозволить носити її і як на плечі, так і через плече", - розповів Андре.

Базове взуття

"Скільки у вашому гардеробі має бути взуття? Дорогі, як можна більше. Нові туфлі - як ліки! А на ліках не економлять. Пропоную базовий перелік, без якого нікуди", - порадив Андре.