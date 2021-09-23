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Как оживить образ с помощью нестандартных приемов: 10 лайфхаков от стилиста

Автор: Марина Настевич

Хотите всегда выглядеть интересно, чтобы одни и те же вещи смотрелись каждый раз по-новому? Тогда научитесь носить их оригинально, использовать необычные приемы, экспериментировать.

Стилист Вика Барва собрала в Instagram 10 способов, как оживить образ с помощью нестандартных приемов и особенных деталей.

Обращайте внимание, КАК звездные модницы сочетают одежду и аксессуары, что в них особенного, чем заинтересовали. Внимательно изучайте детали и сохраняйте понравившиеся примеры. С такими подборками у вас всегда будут новые идеи для вдохновения.

10 стильных лайфхаков:

1. Носите "бабушкин" кардиган на голое тело. В таком случае вы будете выглядеть молодо и соблазнительно.

2. Шорты в сочетании со строгим или вечерним нарядом. К выбору модели стоит подходить внимательно. Желательно, чтобы по крою они напоминали костюмные брюки.

3. Обратите внимание на вязаные жилеты, которые сейчас особо популярны. Сами по себе они смотрятся просто, но в необычных сочетаниях придают образу пикантности. Их можно носить и с рубашками, и с водолазками, и с футболками, и вообще без ничего.



4. Любительницам оригинальных деталей, советую примерить косынки. Чтобы не превратиться в бабку, носите их с ультрамодными вещами, деталями из кэжуал, спортивного или делового стиля.



5. Высокие перчатки – аксессуар, который всегда будет привлекать внимание и добавлять элегантности в любой образ.

6. Обувь на массивной грубой подошве с платьями и юбками? Да. Да. Да. Женственность полезно разбавлять маскулинными предметами. Такой прием только подчеркивает ее.



7. Свитер, наброшенный на плечи. Смотрится слегка небрежно, но так стильно.

8. Сапоги и ботинки на голые или почти голые ноги. Только не говорите "никогда". Иногда можно.

9. Разрезы на брюках. Такие элементы придают шарма, привлекают внимание к щиколотке и обуви. Непривычно, но в этом и весь изюм.

10. Подворачивайте рукава. Самый простой способ разнообразить комплекты.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, ранее стилист показала, с чем носить челси - трендовую обувь осени 2021.

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