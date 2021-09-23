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Як оживити образ за допомогою нестандартних прийомів: 10 лайфхаків від стиліста

Автор: Марина Настевич

Хочете завжди виглядати цікаво, щоб одні й ті ж речі виглядали кожен раз по-новому? Тоді навчіться носити їх оригінально, використовувати незвичайні прийоми, експериментувати.

Стиліст Віка Барва зібрала в Instagram 10 способів, як оживити образ за допомогою нестандартних прийомів і особливих деталей.

Звертайте увагу, як зіркові модниці поєднують одяг і аксесуари, що в них особливого, чим зацікавили. Уважно вивчайте деталі і зберігайте вподобані приклади. З такими добірками у вас завжди будуть нові ідеї для натхнення.

10 стильних лайфхаків:

1. Носіть "бабусин" кардиган на голе тіло. В такому випадку ви будете виглядати молодо і спокусливо.

2. Шорти в поєднанні зі строгим або вечірнім вбранням. До вибору моделі варто підходити уважно. Бажано, щоб за кроєм вони нагадували костюмні штани.

3. Зверніть увагу на в'язані жилети, які зараз особливо популярні. Самі по собі вони виглядають просто, але в незвичайних поєднаннях надають образу пікантності. Їх можна носити і з сорочками, і з водолазками, і з футболками, і взагалі без нічого.



4. Любителькам оригінальних деталей, раджу приміряти косинки. Щоб не перетворитися в бабку, носіть їх з ультрамодними речами, деталями з кежуал, спортивного або ділового стилю.



5. Високі рукавички - аксесуар, який завжди буде привертати увагу і додавати елегантності в будь-який образ.

6. Взуття на масивній грубій підошві з сукнями та спідницями? Так. Так. Так. Жіночність корисно розбавляти маскулінними предметами. Такий прийом тільки підкреслює її.



7. Светр, накинутий на плечі. Виглядає злегка недбало, але так стильно.

8. Чоботи і черевики на голі або майже голі ноги. Тільки не кажіть "ніколи". Іноді можна.

9. Розрізи на брюках. Такі елементи надають шарму, привертають увагу до щиколотки і взуття. Незвично, але в цьому і вся родзинка.

10. Підвертайте рукави. Найпростіший спосіб урізноманітнити комплекти.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, раніше стиліст показала, з чим носити челсі - трендове взуття осені 2021.

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