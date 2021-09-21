Палаццо и бананы: стилист показала, какие брюки покупать на осень 2021

Какие модели брюк будут самыми актуальными осенью-зимой
Широкие брюки, брюки палаццо. Могут быть из костюмных тканей, твидовые (не путать с букле в стиле Chanel), атласные, креповые фактуры и деним. В осенне-зимнем сезоне будут проще применимы однотонные расцветки.
Классические прямые брюки. Как от костюма со стрелкой. Прямые брюки могут быть из трикотажа, бархата / велюра, вельвета и конечно денима.
Брюки бананы и похожий крой. Костюмные ткани с твидовыми, атласными и креповыми фактурами, деним, вельвет.
Расклешенные от бедра и колена из костюмных тканей, трикотажных, вельвета и бархата.
Джогеры и спортивные брюки. Могут быть из трикотажа и футера.
Полуприлегающие брюки по ноге, чаще всего длиной до косточки или чуть прикрывая ее. Универсальная модель вне времени. Костюмные ткани с твидовыми, атласными и креповыми фактурами.
Брюки-карго.
Каждый сезон занимают свою стилевую нишу. Продолжаем носить.
Кюлоты, бермуды и шорты из костюмных и кожаных фактур.
Скинни. Поставила на последнее место, т. к. носить их можно, но: трезво оцениваем фигуру и что нам дали диета и спортзал. Делаем актуальные образы.
Отдельным пунктом напишу про эко / кожаные брюки.
Кожаными могут быть - кюлоты, бермуды, шорты, полуприлегающие по ноге модели брюк, бананы, прямые и скинни-модели.