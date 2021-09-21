Палаццо і банани: стиліст показала, які штани купувати на осінь 2021

Які моделі брюк будуть найактуальнішими восени-взимку
Широкі штани, брюки палаццо. Можуть бути з костюмних тканин, твідові (не плутати з букле в стилі Chanel), атласні, крепові фактури і денім. В осінньо-зимовому сезоні будуть простіше застосовні однотонні забарвлення.
Класичні прямі брюки. Як від костюма зі стрілкою. Прямі штани можуть бути з трикотажу, оксамиту / велюру, вельвету і звичайно деніму.
Штани банани і схожий крій. Костюмні тканини з твідовими, атласними і креповими фактурами, денім, вельвет.
Розкльошені від стегна і коліна з костюмних тканин, трикотажних, вельвету і оксамиту.
Джогеры і спортивні штани. Можуть бути з трикотажу і футера.
Полуприлегающие брюки по нозі, найчастіше довжиною до кісточки або трохи прикриваючи її. Універсальна модель поза часом. Костюмні тканини з твідовими, атласними і креповими фактурами.
Штани-карго.
Кожен сезон займають свою стильову нішу. Продовжуємо носити.
Кюлоти, бермуди і шорти з костюмних і шкіряних фактур.
Скінні. Поставила на останнє місце, бо носити їх можна, але: тверезо оцінюємо фігуру і що нам дали дієта і спортзал. Робимо актуальні образи.
Окремим пунктом напишу про еко / шкіряні штани.
Шкіряними можуть бути-кюлоти, бермуди, шорти, напівприлеглі по нозі моделі брюк, банани, прямі і скінні-моделі.