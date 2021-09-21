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Палаццо і банани: стиліст показала, які штани купувати на осінь 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Збираєтеся на шопінг - і потрібна чітка підказка, які штани зараз в тренді? Наймодніші брюки сезону осінь / зима 20/21 - це, як і раніше, палаццо, прямі брюки і банани.

Про це розповіла у своєму Instagram стиліст Соня Горчакова.

Хороша новина - історія з брюками не сильно змінилася з минулого сезону. Тривають всі минулорічні тенденції.

Прихопіть шпаргалку по штанах на шопінг (фото: instagram.com/josephineskriver)

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Які моделі брюк будуть найактуальнішими восени-взимку

  • Широкі штани, брюки палаццо. Можуть бути з костюмних тканин, твідові (не плутати з букле в стилі Chanel), атласні, крепові фактури і денім. В осінньо-зимовому сезоні будуть простіше застосовні однотонні забарвлення.

  • Класичні прямі брюки. Як від костюма зі стрілкою. Прямі штани можуть бути з трикотажу, оксамиту / велюру, вельвету і звичайно деніму.

  • Штани банани і схожий крій. Костюмні тканини з твідовими, атласними і креповими фактурами, денім, вельвет.

  • Розкльошені від стегна і коліна з костюмних тканин, трикотажних, вельвету і оксамиту.

  • Джогеры і спортивні штани. Можуть бути з трикотажу і футера.

  • Полуприлегающие брюки по нозі, найчастіше довжиною до кісточки або трохи прикриваючи її. Універсальна модель поза часом. Костюмні тканини з твідовими, атласними і креповими фактурами.

  • Штани-карго.

Кожен сезон займають свою стильову нішу. Продовжуємо носити.

  • Кюлоти, бермуди і шорти з костюмних і шкіряних фактур.

  • Скінні. Поставила на останнє місце, бо носити їх можна, але: тверезо оцінюємо фігуру і що нам дали дієта і спортзал. Робимо актуальні образи.
  • Окремим пунктом напишу про еко / шкіряні штани.

Шкіряними можуть бути-кюлоти, бермуди, шорти, напівприлеглі по нозі моделі брюк, банани, прямі і скінні-моделі.

Раніше стиліст розповіла, як правильно носити тренч цієї осені, спортивна розслабленість.

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