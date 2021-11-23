Пайетки, бархат и шелк: стилист показала, как нарядиться на Новый год 2022

Новогодняя вечеринка 2022 - не за горами! Пайетки, бархат и шелк будут главными материалами, но это далеко не все советы, которые стоит учесть перед годом Водного Тигра.
Что стоит учесть про торжественные образы, чтобы выглядеть актуально и не отставать от трендов - рассказала в своем блоге в Instagram стилист Соня Горчакова.
Мой опыт показывает, что сейчас девушки стали очень продуманными и не хотят покупать одноразовые "наряды" для новогодней ночи и предпочитают делать разумный микс или покупать долгосрочные инвестиции: костюмы, комбинезоны и платья базового направления, чтобы надевать их и в дальнейшем.
В среднем, для нового года Водного Тигра эксплуатируются следующие сценарии. Если смотреть по образам:
Если смотреть по цветам (выбирать от себя, от настроения, от уместности):
Что надеть на Новый год 2022 (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)
Раньше стилист показала, какая верхняя одежда безнадежно устарела.