Паєтки, оксамит і шовк: стиліст показала, як вбратися на Новий рік 2022

Новорічна вечірка 2022 - не за горами! Паєтки, оксамит і шовк будуть головними матеріалами, але це далеко не всі поради, які варто врахувати перед роком Водного Тигра.
Що варто врахувати про урочисті образи, щоб виглядати актуально і не відставати від трендів - розповіла у своєму блозі в Instagram стиліст Соня Горчакова.
Мій досвід показує, що зараз дівчата стали дуже продуманими і не хочуть купувати одноразові "наряди" для новорічної ночі і вважають за краще робити розумний мікс або купувати довгострокові інвестиції: костюми, комбінезони та сукні базового напрямку, щоб надягати їх і надалі.
В середньому, для нового року Водного Тигра експлуатуються наступні сценарії. Якщо дивитися по образам:
Якщо дивитися за кольорами (обирати від себе, від настрою, від доречності):
Що надіти на Новий рік 2022 (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)
Раніше стиліст показала, який верхній одяг безнадійно застарів.