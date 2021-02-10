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В пиджаке-оверсайз и модной шапке: Белла Хадид показала стильный образ на выход

Автор: Lite

Белла Хадид показала новый модный образ, который состоял сплошь из стильных новинок. Берем на заметку лук самой успешной модели современности.

Фото своего образа младшая Хадид показала на личной странице в сети Instagram.

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Белла Хадид вновь отдала дань многослойности, надев джемпер оттенка топленое молоко, розовую футболку с принтом, а также классические высокие брюки в полоску и пиджак-оверсайз. Дополнили их черная вязаная шапка (одна из самых модных сегодня) и шарф, а также черная защитная маска.

Из аксессуаров девушка подобрала пластиковые кольца, которые несколько недель назад просто взорвали сеть, металлические браслеты, серьги с жемчугом и колье. Отдельного внимания заслуживают яркие носки, которые составили отличную модную партию всему луку, добавив ему непринужденности.

Белла Хадид в новом образе (фото: instagram.com/bellahadid)

Такой смелый образ невероятно понравился фанатам Беллы. Они отставили множество приятных комментариев под галереей, написав, что она самая "модная и красивая".

Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)

К слову, свои новые фото выложила в сеть и старшая сестра Беллы, Джиджи Хадид. Молодая мама показала своими снимками, что уже полностью вернулась в привычную форму, надев образ total white.

Ранее Джиджи Хадид продемонстрировала миру первую обложку, сделанную после беременности и родов.

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