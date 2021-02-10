RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У піджаку-оверсайз і модній шапці: Белла Хадід показала стильний образ на вихід

Автор: Lite

Белла Хадід показала новий модний образ, який складався суцільно зі стильних новинок. Беремо на замітку лук найуспішнішої моделі сучасності.

Фото свого образу молодша Хадід показала на особистій сторінці в мережі Instagram.

Популярні новини
Це тіло! Напівгола Белла Хадід підірвала мережу ідеальною фігурою 29 січня 2021
Порийтеся у мами в шафі: стиліст назвала наймодніші сумки 2021 30 січня 2021
Намагаємось повторити: Світлана Тарабарова показала стильний лук в найтрендовішому костюмі сезону 19 грудня 2020
Найкраща інвестиція: Андре Тан назвав одну річ, яка потрібна в гардеробі кожному 22 січня 2021
Стильно і спокусливо: Дженніфер Лопес показала, як носити плаття-сорочку 02 лютого 2021
Хутро на капюшоні - моветон: Андре Тан розповів, який пуховик є наймоднішим цієї зими 08 січня 2021
Терміново повторити: Вікторія Бекхем зачарувала стильним образом в дусі 70-х 04 січня 2021
Напівголі Белла Хадід, Ірина Шейк, Валентина Сампайо і інші моделі блиснули розкішними тілами для глянцю 06 січня 2021
Модна завжди: Ірина Шейк вирушила на прогулянку в трендовому пуховику і черевиках 02 лютого 2021
Викинути це негайно: Андре Тан розповів, що точно зіпсує будь-який образ 16 січня 2021

Белла Хадід знову віддала данину багатошаровості, одягнувши джемпер відтінку пряжене молоко, рожеву футболку з принтом, а також класичні високі штани в смужку і піджак-оверсайз. Доповнили їх чорна в'язана шапка (одна з наймодніших сьогодні) і шарф, а також чорна захисна маска.

З аксесуарів дівчина підібрала пластикові кільця, які кілька тижнів тому просто підірвали мережа, металеві браслети, сережки з перлами і кольє. Окремої уваги заслуговують яскраві шкарпетки, які склали відмінну модну партію всьому луку, додавши йому невимушеності.

Белла Хадід в новому образі (фото: instagram.com/bellahadid)

Такий сміливий образ неймовірно сподобався фанатам Белли. Вони залишили безліч приємних коментарів під галереєю, написавши, що вона найбільш "модна та красива".

Джіджі Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)

До речі, свої нові фото виклала в мережу і старша сестра Белли, Джіджі Хадід. Молода мама показала своїми знімками, що вже повністю повернулася в звичну форму, одягнувши образ total white.

Раніше Джіджі Хадід продемонструвала світу першу обкладинку, зроблену після вагітності та пологів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України стильмодамодель
Читайте також
Терміново повторити: Емілі Ратаковскі демонструє головну модну тенденцію на прогулянці з чоловіком
Нема чого приховувати: Тіна Кунакі поділилася відвертим фото в напівпрозорому топі
Прогноз погоди