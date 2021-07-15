Платье-ночнушка: стилист показала, как выбрать комбинацию, чтобы она хорошо сидела

Платье-ночнушка, другими словами - платье-комбинация - это идеальная летняя униформа! Легкая и нежная, она не сковывает наши движения и охлаждает нежными прикосновениями. А еще она отлично подходит для путешествий, так как занимает минимум места в чемодане - перегруз нам не грозит.

С чем носить - вопрос не станет, на выходе вы получите миллион разных образов, которые удивительно фотогенично смотрятся в Instagram.

В таком платье вы будете звездой на любой вечеринке (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Как выбрать и как носить платье-комбинацию

Первым делом обратите внимание на ткань. Она не должна мяться, просто оттого, что вы присели в кафе.

Летом 2021 выбирайте модели без лишних деталей, минимализм - в тренде.

Это платье потребует практически идеальных форм, так что оцените себя в примерочной слегка критически - если вам не нравится ваш вид на все сто, выбирайте более плотную ткань.

Такое платье можно носить с жакетом или рубашкой.

Чтобы не укоротить себе ноги: стилист показала, с чем носить брюки-палаццо

Не забывайте про изысканные аксессуары.

Вариант на каждый день - не бойтесь миксовать платье с привычными вещами, например, футболками.

Как выбрать и носить платье-комбинацию (фото: instagram.com/ya_zoya)