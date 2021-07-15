Сукня-ночнушка: стиліст показала, як вибрати комбінацію, щоб вона добре сиділа

Сукня-ночнушка, іншими словами - сукня-комбінація - це ідеальна літня уніформа! Легка і ніжна, вона не сковує наші рухи і охолоджує ніжними дотиками. А ще вона відмінно підходить для подорожей, бо займає мінімум місця у валізі - перевантаження нам не загрожує.

З чим носити - таке питання не стане, на виході ви отримаєте мільйон різних образів, які дивно фотогенічно виглядають в Instagram.

У такій сукні ви будете зіркою на будь-якій вечірці (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Як вибрати і як носити сукню-комбінацію

Насамперед зверніть увагу на тканину. Вона не повинна м'ятися, просто тому, що ви присіли в кафе.

Влітку 2021 вибирайте моделі без зайвих деталей, мінімалізм - в тренді.

Це плаття зажадає практично ідеальних форм, так що оцініть себе в примірювальній злегка критично - якщо вам не подобається ваш вид на всі сто, вибирайте більш щільну тканину.

Таке плаття можна носити з жакетом або сорочкою.

Щоб не вкоротити собі ноги: стиліст показала, з чим носити штани-палаццо

Не забувайте про вишукані аксесуари.

Варіант на кожен день - не бійтеся міксувати плаття зі звичними речами, наприклад, футболками.

Як вибрати і носити сукню-комбінацію (фото: instagram.com/ya_zoya)