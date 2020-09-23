Вместо платьев и оборок: Кейт Миддлтон подчеркнула стройную фигуру лаконичным кэжуал-образом

Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили новый светский визит. Герцоги Сассекские посетили лондонский Баттерси-парк. Цель знаменитой четы – познакомиться с добровольцами, которые помогают родителям в вопросах воспитания детей, а также оказывают поддержку тем, кто эмоционально тяжело переживает пандемию и самоизоляцию. Внимание прессы, как всегда, было приковано не только к социальной миссии пары, но и к наряду британской иконы стиля.

Новый выход в свет герцогов Сассекских (видео: instagram.com/kensingtonroyal)

В этот раз Кейт Миддлтон выбрала необычный аутфит, изменив романтичным женственным платьям и строгим костюмам. 38-летняя супруга принца Уильяма примерила кэжуал-образ, который не только вновь продемонстрировал ее безупречный вкус, но и отлично подчеркнул стройную фигуру мамы троих детей.

Кеут выбрала кэжуал-образ (фото: скриншот instagram.com/kensingtonroyal)

Образ Кейт составили розовые укороченные брюки со стрелками от известной британской марки Marks&Spenser, белая футболка и белые кеды. Отличным дополнением к луку стали лаконичные браслеты, подвеска и солнечные очки. Волосы Миддлтон ее стилисты по прическам слегка завили и уложили в объемную укладку на прямой пробор. Макияж знаменитая икона стиля решила сделать минимальный, подчеркнув овал лица и свежесть кожи легким румянцем и хайлайтером.

Кейт, как обычно, была в приподнятом настроении, она успела пообщаться со всеми волонтерами, а также поиграть с малышом одной из посетительниц центра. Видео герцогини с события, как всегда собрало массу позитивных отзывов на официальной странице семьи в соцсетях.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон повторила знаменитый образ принцессы Дианы, обыграв его на современный манер.