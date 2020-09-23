Замість суконь і воланів: Кейт Міддлтон підкреслила струнку фігуру лаконічним кежуал-вбранням

Кейт Міддлтон і принц Уільям нанесли новий світський візит. Герцоги Сассекські відвідали лондонський Баттерсі-парк. Мета знаменитої пари – познайомитися з добровольцями, які допомагають батькам у питаннях виховання дітей, а також надають підтримку тим, хто емоційно важко переживає пандемію і самоізоляцію. Увага преси, як завжди, була прикута не тільки до соціальної місії пари, але і до поряд британської ікони стилю.

Новий вихід у світ герцогів Сассекських (відео: instagram.com/kensingtonroyal)

Цього разу Кейт Міддлтон вибрала незвичайний аутфіт, зрадивши романтичним жіночним сукням і строгим костюмам. 38-річна дружина принца Уільяма приміряла кежуал-образ, який не тільки знову продемонстрував її бездоганний смак, але і відмінно підкреслив струнку фігуру мами трьох дітей.

Кеут вибрала кежуал-образ (фото: скріншот instagram.com/kensingtonroyal)

Образ Кейт склали рожеві укорочені брюки зі стрілками від відомої британської марки Marks&Spenser, біла футболка і білі кеди. Відмінним доповненням до лука стали лаконічні браслети, підвіска і сонячні окуляри. Волосся Міддлтон її стилісти по зачісках злегка завили і поклали в об'ємну укладку на прямий проділ. Макіяж знаменита ікона стилю вирішила зробити мінімальний, підкресливши овал обличчя і свіжість шкіри легким рум'янцем і хайлайтером.

Кейт, як зазвичай, була в піднесеному настрої, вона встигла поспілкуватися з усіма волонтерами, а також пограти з малюком однієї з відвідувачок центру. Відео герцогині з події, як завжди, зібрало масу позитивних відгуків на офіційній сторінці сім'ї в соцмережах.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон повторила знаменитий образ принцеси Діани, обігравши його на сучасний манер.