ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Платформа, унты и устойчивый каблук: стилист рассказала, как выбрать модную обувь на зиму

Новина українською →
Понедельник 06 сентября 2021 19:01
Платформа, унты и устойчивый каблук: стилист рассказала, как выбрать модную обувь на зиму Резиновая обувь - на осень, устойчивый каблук - на зиму (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Татьяна Турчаникова

Ну что, хотим мы того или нет, но пришло время решить, на какие модели обуви обратить внимание, готовясь к зиме.

Чтобы разобраться с тенденциями обувной моды и быть в курсе главных трендов на ближайшие месяцы, присмотритесь к моделям, которые выделила стилист Самаль Сан в своем Instagram.

Абсолютно нового мало, либо хорошо забытое старое, либо классика, либо то и другое одновременно, но радует то, что в этом сезоне в приоритете - комфорт. В моде платформа, устойчивый каблук, плоская подошва, резиновая обувь и теплые унты.

От зебры до экзотических цветов: стилист показала, какой принт для одежды выбрать на осень

Платформа, унты и устойчивый каблук: стилист рассказала, как выбрать модную обувь на зимуКакую обувь приобрести на осень-зиму? (фото: instagram.com/leoniehanne)

Какую обувь выбрать на осень-зиму

  • Массивная платформа

Привет из 90-х, ботинки и высокие сапоги, а также туфли - вся эта обувь будет на подобной платформе, так что "надо брать".

Платформа, унты и устойчивый каблук: стилист рассказала, как выбрать модную обувь на зиму

  • Квадратный мыс

Можно экстремально широкий, можно поуже, но квадратный мыс - мегапопулярный тренд.

Платформа, унты и устойчивый каблук: стилист рассказала, как выбрать модную обувь на зиму

  • Резиновые сапоги

Конечно, по морозу в таких не погуляешь, но пока на дворе осень, в розовых резиновых сапогах побродить по лужам - милое дело!

Цветные кляксы и коровьи пятнышки: стилист показала тренды маникюра на осень 2021

Платформа, унты и устойчивый каблук: стилист рассказала, как выбрать модную обувь на зиму

  • Казаки

Классика ковбойской обуви - такие в новом сезоне можно хоть с юбками, хоть с джинсами.

Платформа, унты и устойчивый каблук: стилист рассказала, как выбрать модную обувь на зиму

  • Голенище гармошкой

Сапоги с подобным голенищем уже засветились в соцсетях можных трендсеттеров - если вы причисляете себя к не менее модным личностям, стоит обзавестись такой парочкой.

Платформа, унты и устойчивый каблук: стилист рассказала, как выбрать модную обувь на зиму

  • Меховые унты

Тепло, уютно, мило, никаких "терок" между здоровьем и стилем - идеально на зиму.

Платформа, унты и устойчивый каблук: стилист рассказала, как выбрать модную обувь на зиму

  • Сапоги-трубы

Эта модель так часто возвращается на подиумы, что, кажется, из моды она не выйдет никогда.

Платформа, унты и устойчивый каблук: стилист рассказала, как выбрать модную обувь на зимуТрендовая обувь на осень-зиму (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раньше стилист показала пять необычных причесок на эту осень, чтобы выглядеть ярко.

Читайте LITE в Google News
Роузи Хантингтон-Уайтли
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Стало известно, когда школы перейдут на "дистанционку": три сценария от Минздрава
Стало известно, когда школы перейдут на "дистанционку": три сценария от Минздрава