Платформа, унты и устойчивый каблук: стилист рассказала, как выбрать модную обувь на зиму

Ну что, хотим мы того или нет, но пришло время решить, на какие модели обуви обратить внимание, готовясь к зиме.

Чтобы разобраться с тенденциями обувной моды и быть в курсе главных трендов на ближайшие месяцы, присмотритесь к моделям, которые выделила стилист Самаль Сан в своем Instagram.

Абсолютно нового мало, либо хорошо забытое старое, либо классика, либо то и другое одновременно, но радует то, что в этом сезоне в приоритете - комфорт. В моде платформа, устойчивый каблук, плоская подошва, резиновая обувь и теплые унты.

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Какую обувь приобрести на осень-зиму? (фото: instagram.com/leoniehanne)

Какую обувь выбрать на осень-зиму

Массивная платформа

Привет из 90-х, ботинки и высокие сапоги, а также туфли - вся эта обувь будет на подобной платформе, так что "надо брать".

Квадратный мыс

Можно экстремально широкий, можно поуже, но квадратный мыс - мегапопулярный тренд.

Резиновые сапоги

Конечно, по морозу в таких не погуляешь, но пока на дворе осень, в розовых резиновых сапогах побродить по лужам - милое дело!

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Казаки

Классика ковбойской обуви - такие в новом сезоне можно хоть с юбками, хоть с джинсами.

Голенище гармошкой

Сапоги с подобным голенищем уже засветились в соцсетях можных трендсеттеров - если вы причисляете себя к не менее модным личностям, стоит обзавестись такой парочкой.

Меховые унты

Тепло, уютно, мило, никаких "терок" между здоровьем и стилем - идеально на зиму.

Сапоги-трубы

Эта модель так часто возвращается на подиумы, что, кажется, из моды она не выйдет никогда.

Трендовая обувь на осень-зиму (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)