Платформа, унти і стійкий каблук: стиліст розповіла, як вибрати модне взуття на зиму
Ну що, хочемо ми того чи ні, але прийшов час вирішити, на які моделі взуття звернути увагу, готуючись до зими.
Щоб розібратися з тенденціями взуттєвої моди і бути в курсі головних трендів на найближчі місяці, придивіться до моделей, які виділила стиліст Самаль Сан у своєму Instagram.
Абсолютно нового мало, або добре забуте старе, або класика, або те й інше одночасно, але радує те, що в цьому сезоні в пріоритеті - комфорт. У моді платформа, стійкий каблук, плоска підошва, гумове взуття і теплі унти.
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Яке взуття придбати на осінь-зиму? (фото: instagram.com/leoniehanne)
Яке взуття вибрати на осінь-зиму
- Масивна платформа
Привіт з 90-х, черевики і високі чоботи, а також туфлі - все це взуття буде на подібній платформі, так що "треба брати".
- Квадратний мис
Можна екстремально широкий, можна вужче, але квадратний мис - мегапопулярний тренд.
- Гумові чоботи
Звичайно, по морозу в таких не погуляєш, але поки на дворі осінь, в рожевих гумових чоботях побродити по калюжах - мила справа!
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- Казаки
Класика ковбойського взуття - такі в новому сезоні можна хоч зі спідницями, хоч з джинсами.
- Халява гармошкою
Чоботи з подібною халявою вже засвітилися в соцмережах можних трендсеттерів - якщо ви зараховуєте себе до не менш модних особистостей, варто обзавестися такою парочкою.
- Хутряні унти
Тепло, затишно, мило, ніяких "сварок" між здоров'ям і стилем - ідеально на зиму.
- Чоботи-труби
Ця модель так часто повертається на подіуми, що, здається, з моди вона не вийде ніколи.
Трендове взуття на осінь-зиму (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
Раніше стиліст показала п'ять незвичайних зачісок на цю осінь, щоб виглядати яскраво.