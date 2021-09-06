Платформа, унти і стійкий каблук: стиліст розповіла, як вибрати модне взуття на зиму

Ну що, хочемо ми того чи ні, але прийшов час вирішити, на які моделі взуття звернути увагу, готуючись до зими.

Щоб розібратися з тенденціями взуттєвої моди і бути в курсі головних трендів на найближчі місяці, придивіться до моделей, які виділила стиліст Самаль Сан у своєму Instagram.

Абсолютно нового мало, або добре забуте старе, або класика, або те й інше одночасно, але радує те, що в цьому сезоні в пріоритеті - комфорт. У моді платформа, стійкий каблук, плоска підошва, гумове взуття і теплі унти.

Від зебри до екзотичних квітів: стиліст показала, який принт для одягу вибрати на осінь

Яке взуття придбати на осінь-зиму? (фото: instagram.com/leoniehanne)

Яке взуття вибрати на осінь-зиму

Масивна платформа

Привіт з 90-х, черевики і високі чоботи, а також туфлі - все це взуття буде на подібній платформі, так що "треба брати".

Квадратний мис

Можна екстремально широкий, можна вужче, але квадратний мис - мегапопулярний тренд.

Гумові чоботи

Звичайно, по морозу в таких не погуляєш, але поки на дворі осінь, в рожевих гумових чоботях побродити по калюжах - мила справа!

Кольорові плями і коров'ячі цятки: стиліст показала тренди манікюру на осінь 2021

Казаки

Класика ковбойського взуття - такі в новому сезоні можна хоч зі спідницями, хоч з джинсами.

Халява гармошкою

Чоботи з подібною халявою вже засвітилися в соцмережах можних трендсеттерів - якщо ви зараховуєте себе до не менш модних особистостей, варто обзавестися такою парочкою.

Хутряні унти

Тепло, затишно, мило, ніяких "сварок" між здоров'ям і стилем - ідеально на зиму.

Чоботи-труби

Ця модель так часто повертається на подіуми, що, здається, з моди вона не вийде ніколи.

Трендове взуття на осінь-зиму (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)