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Платформа, унти і стійкий каблук: стиліст розповіла, як вибрати модне взуття на зиму

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Понеділок 06 вересня 2021 19:01
Платформа, унти і стійкий каблук: стиліст розповіла, як вибрати модне взуття на зиму Гумове взуття - на осінь, стійкий каблук - на зиму (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Тетяна Турчанікова

Ну що, хочемо ми того чи ні, але прийшов час вирішити, на які моделі взуття звернути увагу, готуючись до зими.

Щоб розібратися з тенденціями взуттєвої моди і бути в курсі головних трендів на найближчі місяці, придивіться до моделей, які виділила стиліст Самаль Сан у своєму Instagram.

Абсолютно нового мало, або добре забуте старе, або класика, або те й інше одночасно, але радує те, що в цьому сезоні в пріоритеті - комфорт. У моді платформа, стійкий каблук, плоска підошва, гумове взуття і теплі унти.

Від зебри до екзотичних квітів: стиліст показала, який принт для одягу вибрати на осінь

Платформа, унти і стійкий каблук: стиліст розповіла, як вибрати модне взуття на зимуЯке взуття придбати на осінь-зиму? (фото: instagram.com/leoniehanne)

Яке взуття вибрати на осінь-зиму

  • Масивна платформа

Привіт з 90-х, черевики і високі чоботи, а також туфлі - все це взуття буде на подібній платформі, так що "треба брати".

Платформа, унти і стійкий каблук: стиліст розповіла, як вибрати модне взуття на зиму

  • Квадратний мис

Можна екстремально широкий, можна вужче, але квадратний мис - мегапопулярний тренд.

Платформа, унти і стійкий каблук: стиліст розповіла, як вибрати модне взуття на зиму

  • Гумові чоботи

Звичайно, по морозу в таких не погуляєш, але поки на дворі осінь, в рожевих гумових чоботях побродити по калюжах - мила справа!

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Платформа, унти і стійкий каблук: стиліст розповіла, як вибрати модне взуття на зиму

  • Казаки

Класика ковбойського взуття - такі в новому сезоні можна хоч зі спідницями, хоч з джинсами.

Платформа, унти і стійкий каблук: стиліст розповіла, як вибрати модне взуття на зиму

  • Халява гармошкою

Чоботи з подібною халявою вже засвітилися в соцмережах можних трендсеттерів - якщо ви зараховуєте себе до не менш модних особистостей, варто обзавестися такою парочкою.

Платформа, унти і стійкий каблук: стиліст розповіла, як вибрати модне взуття на зиму

  • Хутряні унти

Тепло, затишно, мило, ніяких "сварок" між здоров'ям і стилем - ідеально на зиму.

Платформа, унти і стійкий каблук: стиліст розповіла, як вибрати модне взуття на зиму

  • Чоботи-труби

Ця модель так часто повертається на подіуми, що, здається, з моди вона не вийде ніколи.

Платформа, унти і стійкий каблук: стиліст розповіла, як вибрати модне взуття на зимуТрендове взуття на осінь-зиму (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раніше стиліст показала п'ять незвичайних зачісок на цю осінь, щоб виглядати яскраво.

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