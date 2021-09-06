Платформа, унты и устойчивый каблук: стилист рассказала, как выбрать модную обувь на зиму

Ну что, хотим мы того или нет, но пришло время решить, на какие модели обуви обратить внимание, готовясь к зиме.
Чтобы разобраться с тенденциями обувной моды и быть в курсе главных трендов на ближайшие месяцы, присмотритесь к моделям, которые выделила стилист Самаль Сан в своем Instagram.
Абсолютно нового мало, либо хорошо забытое старое, либо классика, либо то и другое одновременно, но радует то, что в этом сезоне в приоритете - комфорт. В моде платформа, устойчивый каблук, плоская подошва, резиновая обувь и теплые унты.
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Привет из 90-х, ботинки и высокие сапоги, а также туфли - вся эта обувь будет на подобной платформе, так что "надо брать".
Можно экстремально широкий, можно поуже, но квадратный мыс - мегапопулярный тренд.
Конечно, по морозу в таких не погуляешь, но пока на дворе осень, в розовых резиновых сапогах побродить по лужам - милое дело!
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Классика ковбойской обуви - такие в новом сезоне можно хоть с юбками, хоть с джинсами.
Сапоги с подобным голенищем уже засветились в соцсетях можных трендсеттеров - если вы причисляете себя к не менее модным личностям, стоит обзавестись такой парочкой.
Тепло, уютно, мило, никаких "терок" между здоровьем и стилем - идеально на зиму.
Эта модель так часто возвращается на подиумы, что, кажется, из моды она не выйдет никогда.
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