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Платья в пол и "дедушкин" свитер: стилист рассказала, что будет в тренде осенью 2021

Автор: Марина Настевич

Пока еще жарко везде, но осень не за горами. И надо уже сейчас подумать, что купить, чтобы подготовленно войти в новый сезон.

Стилист Анна Мишаевна рассказала в Instagram, что будет в тренде осенью 2021 и какие вещи стоит добавить в свой гардероб.

Тренды осени 2021:

Дедушкин свитер, это когда большой свитер с рисунком, который бы надел ваш дед. Ну и в целом вязанные вещи, ручная вязка, вязанный трикотаж с полоску, в цвете, крупная вязка с дырками, сложные вязки. Дорогие рукодельницы, доставайте свои спицы и вяжите много всего. Свитера, бадлоны, платья, юбки, сумки и тд. Пришло ваше время.



Вторым глобальным трендом можно смело назвать пальто-оверсайз, пончо, кейпы и стеганые куртки-одеяла, в которые, словно в кокон, можно спрятаться от реальности. Яркие цвета в пальто.



Стеганые вещи. Платья, юбки, верхняя одежда, сумки, кепки, и вообще все что найдете из стеганки можно смело брать.

Трикотажные лаконичные платья в пол. Выделю отдельной позицией.



Платья в пол а-ля барышни-крестьянки. С ярусами, с рюшами, в цветочек и тд.



Джинсовые юбки в пол, как у Balenciaga.



Черный брючный костюм. Беспроигрышный вариант для всех, и не важно какой у вас гардероб. Всегда пригодится.



Шубы, огромные шубы, чем больше объем, тем круче. Сюда добавлю меховые унты и меховые сумки.



Из принтов на первом плане шахматная доска, леопард, розы.

Петчворк и тай-дай все еще с нами, если любите, носите.

Стиль нулевых, Пэрис Хилтон, заниженная талия, в брюках, в юбках, пайетки, золото с ног до головы и тд.



Огромные рукава, плечи, очень пышные рукава.



Иллюстративное фото (instagram.com/anna_mishaevna)

Все виды косынок, причем их можно завязывать и как бандану и как а-ля матрешка.

Напомним, ранее стилист показала топ-5 базовых сумок на осень 2021.

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