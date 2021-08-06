Сукні в підлогу і "дідусів" светр: стиліст розповіла, що буде в тренді восени 2021

Тренди осені 2021:

Дідусів светр, це коли великий светр з малюнком, який би надів ваш дід. Ну і в цілому в'язані речі, Ручна в'язка, в'язаний трикотаж з смужку, в кольорі, велика в'язка з дірками, складні в'язки. Дорогі умільці, діставайте свої спиці і в'яжіть багато всього. Светри, бадлони, сукні, спідниці, сумки і тд. Прийшов ваш час.





Другим глобальним трендом можна сміливо назвати пальто-оверсайз, пончо, кейпи і стьобані куртки-ковдри, в які, немов в кокон, можна сховатися від реальності. Яскраві кольори в пальто.





Стьобані речі. Сукні, спідниці, верхній одяг, сумки, кепки, і взагалі все, що знайдете з стеганки, можна сміливо брати.



Трикотажні лаконічні сукні в підлогу. Виділю окремою позицією.





Плаття в підлогу а-ля панянки-селянки. З ярусами, з рюшами, в квіточку і тд.





Джинсові спідниці в підлогу, як у Balenciaga.





Чорний брючний костюм. Безпрограшний варіант для всіх, і не важливо який у вас гардероб. Завжди стане в нагоді.





Шуби, величезні шуби, чим більше обсяг, тим крутіше. Сюди додам хутряні унти і хутряні сумки.





Із принтів на першому плані шахівниця, леопард, троянди.



Петчворк і тай-дай все ще з нами, якщо любите, носіть.



Стиль нульових, Періс Хілтон, занижена талія, в брюках, в спідницях, паєтки, золото з ніг до голови і тд.





Величезні рукави, плечі, дуже пишні рукави.





Ілюстративне фото (instagram.com/anna_mishaevna)

Всі види косинок, причому їх можна зав'язувати і як бандану і як а-ля матрьошка.