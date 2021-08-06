Сукні в підлогу і "дідусів" светр: стиліст розповіла, що буде в тренді восени 2021

Поки ще жарко скрізь, але осінь не за горами. І треба вже зараз подумати, що купити, щоб підготовлено увійти в новий сезон.
Стиліст Анна Мішаївна розповіла в Instagram, що буде в тренді восени 2021 і які речі варто додати в свій гардероб.
Дідусів светр, це коли великий светр з малюнком, який би надів ваш дід. Ну і в цілому в'язані речі, Ручна в'язка, в'язаний трикотаж з смужку, в кольорі, велика в'язка з дірками, складні в'язки. Дорогі умільці, діставайте свої спиці і в'яжіть багато всього. Светри, бадлони, сукні, спідниці, сумки і тд. Прийшов ваш час.
Другим глобальним трендом можна сміливо назвати пальто-оверсайз, пончо, кейпи і стьобані куртки-ковдри, в які, немов в кокон, можна сховатися від реальності. Яскраві кольори в пальто.
Стьобані речі. Сукні, спідниці, верхній одяг, сумки, кепки, і взагалі все, що знайдете з стеганки, можна сміливо брати.
Трикотажні лаконічні сукні в підлогу. Виділю окремою позицією.
Плаття в підлогу а-ля панянки-селянки. З ярусами, з рюшами, в квіточку і тд.
Джинсові спідниці в підлогу, як у Balenciaga.
Чорний брючний костюм. Безпрограшний варіант для всіх, і не важливо який у вас гардероб. Завжди стане в нагоді.
Шуби, величезні шуби, чим більше обсяг, тим крутіше. Сюди додам хутряні унти і хутряні сумки.
Із принтів на першому плані шахівниця, леопард, троянди.
Петчворк і тай-дай все ще з нами, якщо любите, носіть.
Стиль нульових, Періс Хілтон, занижена талія, в брюках, в спідницях, паєтки, золото з ніг до голови і тд.
Величезні рукави, плечі, дуже пишні рукави.
Ілюстративне фото (instagram.com/anna_mishaevna)
Всі види косинок, причому їх можна зав'язувати і як бандану і як а-ля матрьошка.
Нагадаємо, раніше стиліст показала топ-5 базових сумок на осінь 2021.