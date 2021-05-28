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Пляжная красотка: Хейли Бибер снялась в жаркой фотосессии для глянца

Автор: Lite

Хейли Бибер стала героиней нового номера известного глянцевого журнала Vogue. Девушка примерила стильные летние вещи 2021. А также похвасталась соблазнительной фигурой.

Новые кадры со съемки она продемонстрировала фолловерам своего Instagram-блога.

Кайли позирует в ярких купальниках, которые дополнила не менее яркими мини-юбками, панамами и топами. Девушка в который раз доказала, что умеет выглядеть стильно в любом образе, сочетая сразу несколько фактур и, казалось бы, несовместимых деталей.

Важную роль в ее луке сыграли детали: модель примерила ультрамодные колье с жемчугом, длинные серьги и браслеты с камнями в морском стиле. Пляжное настроение буквальное свело фанатов с ума.

Хейли Бибер в новой фотосессии (фото: instagram.com/haileybieber)

"Изысканная", "Огонь", "Ну что за крутая Хейли", "Так восхитительна", "Она - просто восторг", "Удивительная", - пишут фанаты.

Ранее Хейли показала несколько луков, которыми можно вдохновляться при составлении вечерних образов. К примеру, на выпускные. Берем на заметку!

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