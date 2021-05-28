Пляжна красуня: Хейлі Бібер знялася в спекотній фотосесії для глянцю

Хейлі Бібер стала героїнею нового номера відомого глянцевого журналу Vogue. Дівчина приміряла стильні літні речі 2021. А також похвалилася спокусливою фігурою.
Нові кадри зі зйомки вона продемонструвала фоловерам свого Instagram-блогу.
Кайлі позує в яскравих купальниках, які доповнила не менш яскравими міні-спідницями, панамами і топами. Дівчина вкотре довела, що вміє виглядати стильно в будь-якому вбранні, поєднуючи відразу кілька фактур і, здавалося б, несумісних деталей.
Важливу роль в її луці зіграли деталі: модель приміряла ультрамодні кольє з перлами, довгі сережки і браслети з камінням в морському стилі. Пляжний настрій буквальне звів фанатів з розуму.
"Вишукана", "Вогонь", "Ну що за крута Хейлі", "Така чудова", "Вона - просто захват", "Дивовижна", - пишуть фанати.
Раніше Хейлі показала кілька луків, якими можна надихатися при складанні вечірніх образів. Наприклад, на випускні. Беремо до уваги!