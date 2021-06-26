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Очень по-французски: стилист рассказала, как одеться в парижском стиле в Киеве

Новина українською →
Суббота 26 июня 2021 18:15
Очень по-французски: стилист рассказала, как одеться в парижском стиле в Киеве Парижанки всегда отличались элегантностью (фото: instagram.com/taylorlashae)
Автор: Татьяна Турчаникова

Стиль француженок для многих считается эталоном элегантности и так сложилось, что в какой-то мере семантически в это словосочетание даже "вшито" понятие хорошего вкуса.

Стилистка Яна Платонова в своем Instagram рассказала, какая одежда должна быть у вас в гардеробе, чтобы вы могли нарядиться, как француженка, где угодно - хоть в Киеве, хоть в Сумах.

Действительно, истинные парижанки элегантны, сексуальны, изящны и при этом их гардеробы очень универсальные и "просты".

В то же время парижский шик оброс некими стилистическими клише и почему-то многие представляют себе француженок исключительно в тельняшках и с беретом на голове.

Очень по-французски: стилист рассказала, как одеться в парижском стиле в КиевеПарижанок привлекает эстетика 70-х (фото: instagram.com/taylorlashae)

Если уж опираться, на какие-то ключевые вещи, то, кроме вышеупомянутых, нужно обязательно вспомнить:

  • тренч,
  • аккуратные балетки, лоферы или туфли на небольшом каблуке,
  • тоуты и шопперы,
  • сумки-боксы,
  • корзинки (в целом, сумки у них некий фетиш, и это всегда продуманная, универсальная и очень стильная история - присмотритесь!),
  • белые рубашки,
  • пиджаки и жакеты, в том числе, твидовые,
  • джинсы, особенно, уходящие в эстетику 70-х.

И по-деловому, и по-летнему: стилист показала топ лучших офисных образов на лето

Как одеться во французском стиле, топ образов

Очень по-французски: стилист рассказала, как одеться в парижском стиле в КиевеОчень по-французски: стилист рассказала, как одеться в парижском стиле в Киеве

Пробуем запомнить образы и детали, чтобы, при желании, повторить.

Очень по-французски: стилист рассказала, как одеться в парижском стиле в Киеве

В целом, некая ретро доминанта очень четко прослеживается, всегда кажется, что истинные француженки немножко застряли в прошлом, но при этом выглядят они очень современно, свободно и естественно.

И в этой, пожалуй, заключается главный магнетизм этого стиля.

Очень по-французски: стилист рассказала, как одеться в парижском стиле в КиевеОчень по-французски: стилист рассказала, как одеться в парижском стиле в КиевеКак одеться, будто ты - парижанка (фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e)

Раньше стилист показала, какие платья всегда будут в тренде.

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