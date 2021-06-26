Очень по-французски: стилист рассказала, как одеться в парижском стиле в Киеве
Стиль француженок для многих считается эталоном элегантности и так сложилось, что в какой-то мере семантически в это словосочетание даже "вшито" понятие хорошего вкуса.
Стилистка Яна Платонова в своем Instagram рассказала, какая одежда должна быть у вас в гардеробе, чтобы вы могли нарядиться, как француженка, где угодно - хоть в Киеве, хоть в Сумах.
Действительно, истинные парижанки элегантны, сексуальны, изящны и при этом их гардеробы очень универсальные и "просты".
В то же время парижский шик оброс некими стилистическими клише и почему-то многие представляют себе француженок исключительно в тельняшках и с беретом на голове.
Парижанок привлекает эстетика 70-х (фото: instagram.com/taylorlashae)
Если уж опираться, на какие-то ключевые вещи, то, кроме вышеупомянутых, нужно обязательно вспомнить:
- тренч,
- аккуратные балетки, лоферы или туфли на небольшом каблуке,
- тоуты и шопперы,
- сумки-боксы,
- корзинки (в целом, сумки у них некий фетиш, и это всегда продуманная, универсальная и очень стильная история - присмотритесь!),
- белые рубашки,
- пиджаки и жакеты, в том числе, твидовые,
- джинсы, особенно, уходящие в эстетику 70-х.
И по-деловому, и по-летнему: стилист показала топ лучших офисных образов на лето
Как одеться во французском стиле, топ образов
Пробуем запомнить образы и детали, чтобы, при желании, повторить.
В целом, некая ретро доминанта очень четко прослеживается, всегда кажется, что истинные француженки немножко застряли в прошлом, но при этом выглядят они очень современно, свободно и естественно.
И в этой, пожалуй, заключается главный магнетизм этого стиля.
⠀Как одеться, будто ты - парижанка (фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e)
Раньше стилист показала, какие платья всегда будут в тренде.