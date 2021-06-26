Дуже по-французьки: стиліст розповіла, як одягнутися в паризькому стилі в Києві
Стиль француженок для багатьох вважається еталоном елегантності і так склалося, що в якійсь мірі семантично в це словосполучення навіть "вшито" поняття гарного смаку.
Стилістка Яна Платонова у своєму Instagram розповіла, який одяг має бути у вас в гардеробі, щоб ви могли вбратися, як француженка, де завгодно - хоч у Києві, хоч у Сумах.
Дійсно, справжні парижанки елегантні, сексуальні, витончені і при цьому їх гардероби дуже універсальні і "прості".
У той же час паризький шик обріс якимись стилістичними кліше і чомусь багато хто уявляє собі француженок виключно в тільниках і з беретом на голові.
Парижанок приваблює естетика 70-х (фото: instagram.com/taylorlashae)
Якщо вже спиратися, на якісь ключові речі, то, крім вищезазначених, потрібно обов'язково згадати:
- тренч,
- акуратні балетки, лофери або туфлі на невеликому каблуці,
- тоути і шоппери,
- сумки-бокси,
- кошики (в цілому, сумки у них якийсь фетиш, і це завжди продумана, універсальна і дуже стильна історія - придивіться!),
- білі сорочки,
- піджаки і жакети, в тому числі, твідові,
- джинси, особливо, йдуть в естетику 70-х.
І по-діловому, і по-літньому: стиліст показала топ кращих офісних образів на літо
Як одягнутися у французькому стилі, топ образів
Пробуємо запам'ятати образи і деталі, щоб, при бажанні, повторити.
В цілому, якась ретро домінанта дуже чітко простежується, завжди здається, що справжні француженки трішки застрягли в минулому, але при цьому виглядають вони дуже сучасно, вільно і природно.
І в цій, мабуть, полягає головний магнетизм цього стилю.
⠀Як одягнутися, ніби ти - парижанка (фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e)
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