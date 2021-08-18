UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Подойдет к любому образу: стилист показала главную вещь осени 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Осень настойчиво приближается - и пора запасаться практичными вещами, которые смогут согреть и подойдут к любому луку.

Стилист Анастасия Парфенова в своем Instagram рассказала, что осенью 2021 героем любого образа станет водолазка.

Вообще ситуация с водолазками последние три года такова: если вам они идут, это джекпот. Стоит только надеть ее первым слоем под пиджак или рубашку, как лук сразу же считывается как модный.

Эта одежда подходит и к джинсам, и к платьям (фото: instagram.com/mathildegoehler)

Обратите внимание, что в этом сезоне к нам вернулась жокейская история и английский стиль. Семидесятые тоже никуда не ушли. Во все вышеперечисленные направления водолазка залетает идеально.

Армейские ботинки и жокейские сапоги: стилист показала трендовую обувь осени 2021

Как носить водолазку осенью 2021: примеры луков

  • С жакетами, пальто, тренчами.

  • С курткой и пиджаком-оверсайз.

  • С разными джинсами, а также с брюками и с юбками.

Пикси, маллет и челка: стилист показала самые трендовые стрижки 2021

Водолазка подходит практически к любому луку (фото: instagram.com/anastasia___parfenova)

Раньше стилист рассказала, как выглядеть так же женственнно и сексуально, как Роузи Хантингтон-Уайтли.

Читайте LITE в Google News
Роузи Хантингтон-Уайтли