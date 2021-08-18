Подойдет к любому образу: стилист показала главную вещь осени 2021

Осень настойчиво приближается - и пора запасаться практичными вещами, которые смогут согреть и подойдут к любому луку.
Стилист Анастасия Парфенова в своем Instagram рассказала, что осенью 2021 героем любого образа станет водолазка.
Вообще ситуация с водолазками последние три года такова: если вам они идут, это джекпот. Стоит только надеть ее первым слоем под пиджак или рубашку, как лук сразу же считывается как модный.
Обратите внимание, что в этом сезоне к нам вернулась жокейская история и английский стиль. Семидесятые тоже никуда не ушли. Во все вышеперечисленные направления водолазка залетает идеально.
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Водолазка подходит практически к любому луку (фото: instagram.com/anastasia___parfenova)
Раньше стилист рассказала, как выглядеть так же женственнно и сексуально, как Роузи Хантингтон-Уайтли.