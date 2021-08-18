Підійде до будь-якого образу: стиліст показала головну річ осені 2021

Взагалі ситуація з водолазками останні три роки така: якщо вам вони йдуть, це джекпот. Варто тільки надіти її першим шаром під піджак або сорочку, як образ відразу ж зчитується як модний.

Цей одяг підходить і до джинсів, і до суконь (фото: instagram.com/mathildegoehler)

Зверніть увагу, що в цьому сезоні до нас повернулася жокейська історія та англійський стиль. Сімдесяті теж нікуди не пішли. У всі перераховані вище напрямки водолазка залітає ідеально.

Армійські черевики та жокейські чоботи: стиліст показала трендове взуття осені 2021

Як носити водолазку восени 2021: приклади луків

З жакетами, пальто, тренчами.

З курткою і піджаком-оверсайз.

З різними джинсами, а також з брюками і зі спідницями.

Пікс, маллет і чубчик: стиліст показала самі трендові стрижки 2021

Водолазка підходить практично до будь-якого луку (фото: instagram.com/anastasia___parfenova)