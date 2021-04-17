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Подойдет и к платьям, и к джогерам: стилист назвала самую трендовую часть летнего гардероба

Автор: Татьяна Турчаникова

Эта вещь - максимально стильная, она добавляет любому образу яркости и характера. Она не покидает модные подиумы уже много сезонов, и этим летом без нее снова - никак. Кожаная куртка в 2021 нужна побольше, будто с плеча парня-байкера - оверсайз-модели будем сочетать с женственными платьями и не только.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.

"Каждую весну я очень жду возможность надеть косуху. Максимально стильная вещь, на сто процентов добавляет образам яркости и характера! А еще, по личным ощущениям, если "косуха" - значит, уже тепло! Любите ли вы их, как люблю их я? Предлагаю актуальные схемы для образов с "косухой" - 2021", - написала Волкова.

Стилист Татьяна Волкова любит кожаные вещи (фото: instagram.com/tatvolkova)

Татьяна напомнила, что универсальная косуха - не обязательно черная. Можно выбрать как нейтральный (серый, бежевый и так далее), так и яркий цвет. Стилист показала, с чем стоит носить "косуху" летом 2021: примеры образов на каждый день.

С чем лучше сочетать кожаную куртку - формулы луков

  • Вариант 1: стилизация
  • Вариант 2: стильный монохром

  • Вариант 3: с трикотажем

  • Вариант 4: с платьем

  • Вариант 5: с изящной обувью

  • Вариант 6: с костюмными брюками

  • Вариант 7: с джогерами

  • Вариант 8: с джинсами

С чем сочетать кожаную куртку летом 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova)

Смотрите также, как собрать свой базовый гардероб: советы украинского дизайнера Андре Тана.

Раньше стилист рассказала, с чем носить маст-хэв летнего сезона - спортивные костюмы: больше не одежда исключительно для отдыха спорта.

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